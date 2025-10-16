Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un hombre en bicicleta, durante los días de lluvia provocaos por la dana 'Alice'. Efe

La dana 'Alice' salva las cosechas de Alicante y da una esperanza a los agricultores

Cultivos como almendra, cereza, uva moscatel y olivar han revivido después de las lluvias

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:21

La provincia de Alicante vivió la semana pasada una auténtica pesadilla con la llegada de la dana 'Alice'. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó la alerta roja en el litoral centro y sur de la provincia de Alicante el pasado viernes 10 de octubre. La mayor parte cayó en localidades como Pilar de la Horadada, donde provocó pequeñas inundaciones, aunque sin lamentar daños personales. Ahora, una semana después de que se activaran las alarmas, es hora de hacer balance de los efectos.

El episodio de lluvias dejó acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en diferentes comarcas de la provincia, una cantidad que mal caída podría haber causado mucho daño. Sin embargo, las lluvias registradas durante el paso de la dana 'Alice' han resultado «muy beneficiosas» para la provincia de Alicante. Sobre todo para sus cultivos.

150 litros por metro cuadrado

acumulados por la dana 'Alice'

El agua ha regado los árboles, sometidos a mucho estrés tras años de sequía prolongada; humedecido el terreno y recargado los acuíferos, de donde se extrae también para regar. «Han sido unas precipitaciones maravillosas para la provincia de Alicante y, además, no ha habido episodios reseñables de siniestros por estas lluvias», señala Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante.

El episodio pluviométrico ha dado esperanzas a los agricultores, que mejoran las perspectivas de la próxima campaña agrícola. El agua ha tenido un impacto especialmente positivo en zonas como Ibi, Alcoi, Teulada y Relleu, donde las cosechas de secano se han visto muy beneficiadas. Así, cultivos como almendros, cereales, cereza, uva moscatel y olivar han aplacado en cierta medida la extrema sequedad que vienen padeciendo.

Las que mejor han recibido las lluvias han sido las vides de uva moscatel, que han salvado la mitad de una cosecha. «El 2024 fue en blanco, la sequía casi arrasa el cultivo y ahora necesitamos que llueva bien para terminar de recuperarnos», aclara Juan José Buigues, agricultor de esta variedad en Teulada.

En el caso de la cereza, tras varias campañas escasas, los agricultores esperan que un empujón para revitalizar los árboles, pues ha llovido de forma abundante en las zonas de la Montaña de Alicante donde se desarrolla este cultivo. En la Vall de Gallinera, por ejemplo, se han registrado hasta 125 litros por metro cuadrado la última semana.

Los únicos contratiempos que ha provocado la dana han sido la roturra de caminos rurales y el retraso en la recolección de algunos frutos, como las almendras, porque no se pueden llegar a los campos. En todo caso, es un retraso asumible.

A pesar de las buenas perspectivas, Asaja Alicante pide a las administraciones «mantener la vigilancia sobre las infraestructuras rurales y reforzar los trabajos de mantenimiento en caminos y drenajes», así como «reactivar planes específicos que garanticen la continuidad de los cultivos de secano, en los que la falta de pluviometría y de seguros agrarios adaptados puedan arruinar campañas y promover el abandono».

