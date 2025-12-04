Desarticulan una trama que introducía migrantes irregulares en España y los explotaba en fincas agrícolas de Alicante El operativo se ha saldado con once detenidos y la liberación de más de 300 ciudadanos extranjeros, la mayoría de origen nepalí

Las mafias que trafican con seres humanos vuelven a golpear la provincia de Alicante. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desenmarañado una organización criminal que introducía a ciudadanos extranjeros en situación irregular y los distribuía en fincas agrícolas de las provincias de Alicante, Albacete, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza, donde eran explotados en condiciones denigrantes, según han confirmado fuentes de la investigación.

La operación 'Franciskan-Everest', iniciada en julio de 2024, se ha desarrollado de forma conjunta por ambos cuerpos policiales, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete y Cuenca. El balance del operativo es contudente: once detenidos, dos investigados y 322 personas auxiliadas, de las que 294 se encontraban en situación irregular.

A los apresados se les atribuyen los delitos de favorecimiento ilegal y tráfico ilícito de mano de obra, entre otros, de acuerdo a las mismas fuentes. El atestado y los capturados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de La Roda, que ha decretado la prisión provisional y sin fianza para seis de ellos. No se descartan más detenciones.

El complejo 'modus operandi' empleado por la red criminal consistía en aprovecharse de inmigrantes irregulares que entraban con visados de turista hasta países del territorio Schengen para, una vez en España, derivarlos a otras partes del territorio nacional, donde vulneraban sus derechos laborales.

Las víctimas eran alojadas en la localidad albaceteña de Villagordo del Júcar

Para sus actividades criminales, la organización se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, siendo una de ellas la dedicada a alojar y emplear laboralmente a estos extranjeros en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete).

Allí, la organización les proporcionaba 'alojamiento': hacinados en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos y en condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente «carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad», explican los investigadores.

Accidente mortal

Los trabajadores se desplazaban diariamente hasta las distintas zonas agrícolas. Lo hacían en furgonetas, algunas de ellas circulaban sin reunir las debidas condiciones de seguridad. Como consecuencia, se produjeron diversos accidentes de circulación. En uno de los siniestros murió uno de los migrantes, de origen nepalí.

La organización imponía unas duras condiciones laborales, realizando jornadas que en ocasiones llegaban a las 12 horas, cobrando comisiones abusivas por los desplazamientos hasta los lugares de trabajo, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida facilitada en los lugares de trabajo.

En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con una alimentación muy básica.

Nueve registros en Albacete

En la fase final de la operación policial se realizaron nueve registros, ocho de ellos en Villalgordo del Júcar y uno en la también localidad albaceteña de La Roda, donde se decomisó una retahíla de material ilícito: dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, documentación acreditativa de la actividad delictiva y contabilidad paralela clandestina.

Asimismo, se han intervenido doce vehículos, dos de ellos de alta gama, y se han bloqueado varias cuentas bancarias que manejaba la organización criminal.

Colaboración con la Embajada de Nepal

La explotación de la operación dejó a los inmigrantes en una especial situación de vulnerabilidad debido a la falta de arraigo y recursos económicos. Es por ello que desde el inicio de la operativa policial se ha velado por el restablecimiento social de las personas que se encontraban alojadas por la organización desarticulada y, para ello, se ha contado con la colaboración de la Embajada de Nepal en España, mediadores culturales y asociaciones de ciudadanos nepalíes.

Por otra parte, en la atención humanitaria y otras acciones de restablecimiento de las posibles víctimas, ha tenido una importante participación Cruz Roja Española, que ha proporcionado alimento y ropa de abrigo, ha gestionado, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el alojamiento alternativo de algunas de las mismas cuya situación resultaba especialmente vulnerable, y se encuentra en la actualidad participando en vías para regularización de la situación legal de estas personas en España. En este proceso, sobre el que actualmente se sigue trabajando, se encuentra participando activamente la Subdelegación del Gobierno de España en Albacete.

Las actuaciones de restablecimiento han logrado reubicar a un buen número de los inmigrantes en otros lugares en los que éstas contaban con cierto arraigo y se espera que paulatinamente se consiga normalizar la situación social. Igualmente, se continúan practicando gestiones y tomando declaraciones a dichos ciudadanos extranjeros para comprobar la posible comisión de otros ilícitos penales.