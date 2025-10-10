Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente EN DIRECTO | Lluvia torrencial en el norte de Alicante, más de 100 litros en unas pocas horas
Tormenta marina en Torrevieja. Proyecto Mastral

El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de tormentas a la costa en las próximas horas que dejarán «lluvias muy fuertes»

En lo que va de día ya han caído más de 100 litros por metro cuadrado en la Vall de la Gallinera | La Aemet informa de chubascos muy fuertes en Pilar de la Horadada

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:37

El sur de la provincia de Alicante se encuentra este viernes en alerta roja. A pesar de que la dana 'Alice' ha comenzado la jornada descargando con mucha fuerza al norte del territorio, con acumulados de 110 litros en unas horas, se espera que lo haga también en el litoral sur en las próximas horas.

Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) han avisado de que «en estos momentos tenemos tormentas intensas que crecen en el mar y que se aproximan a la costa». Algunas de ellas ya han tocado tierra en Pilar de la Horadada, donde según los registro de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), ha llovido más de 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Climatología alerta de que «según los modelos, en las próximas horas dejarán lluvias localmente muy fuertes en puntos del litoral y prelitoral de la provincia». Unos núcleos tormentosos que ya han llegado a otras zonas del levante, como en Cartagena, donde han descargado con fuerza más de 100 litros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha comunicado a mediodía que los núcleos de tormenta «ya afectan al extremo sur de Alicante» y los chubascos han comenzado a descargar con intensidad «fuerte y muy fuerte» en la zona de Pilar de la Horadada, Dehesa de Campoamor y Torre de la Horadada. Se espera que en las próximas horas vayan tocando tierra en puntos de la Vega Baja y del Bajo Vinalopó.

Desde los servicios de Emergencias mantienen el nivel rojo en el sur de la provincia, que estará activo hasta pasado medianoche. Se espera que los mayores acumulados, que podrán llegar hasta los 180 litros, se registren entrada la tarde y la noche. El resto de la provincia se mantiene en alerta amarilla en el interior y en naranja en la costa norte.

Mientras tanto, Generalitat y Gobierno han coordinado un dispositivo especial de seguimiento de las lluvias en la cuenca del Segura, vigilando las ramblas en la Vega Baja ante posibles crecidas del río y de los embalses.

Lluvias torrenciales al norte de Alicante

En cuanto a la lluvia en el norte de Alicante, en tan solo unas horas se han registrado importantes acumulados en municipios como la Vall de la Gallinera, donde ya se superan los 110 litros por metro cuadrado, o en Sagra, con acumulados superiores a los 100 litros. Otras localidades como la Vall d'Ebo o l'Orxa superan los 90 litros tras precipitaciones muy fuertes, según datos de Avamet.

