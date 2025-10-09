Alicante espera la alerta roja con más de 120 litros acumulados en puntos del interior de la provincia Las fuertes precipitaciones han causado inundaciones, cortes de tráfico y cancelaciones de vuelos, clases y eventos deportivos

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 21:56 | Actualizado 22:07h.

La provincia de Alicante ha vivido un 9 d'Octubre marcado por un fuerte temporal de lluvias y viento que ha provocado numerosas incidencias a lo largo del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta al nivel rojo para este viernes, el máximo en la escala de avisos, especialmente en el litoral sur de la provincia, donde se espera un acumulado de hasta 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas.

La situación ha ido empeorando a lo largo del jueves. Desde primera hora de la mañana se han registrado precipitaciones intensas y generalizadas, con especial virulencia en el interior y la costa central. En Relleu, la tromba ha dejado hasta 123 litros por metro cuadrado, de los cuales 60 cayeron en apenas una hora. También se han registrado acumulados destacados en Orxeta (98 l/m²), El Campello (96 l/m²) y Alicante capital (67 l/m²), donde el Barranco de las Ovejas ha llegado a desbordarse, convirtiéndose en un auténtico río que ha arrastrado el agua con una fuerza inusitada hacia el Mediterráneo.

Actuaciones de los bomberos

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado cerca de 150 intervenciones en distintos puntos de la provincia, la mayoría por inundaciones, achiques de agua, filtraciones, caída de árboles y saneamiento de fachadas. Elche ha sido el municipio más afectado, con más de 40 actuaciones. Orihuela, San Vicente y otras localidades del Vinalopó y L'Alacantí también han registrado numerosos incidentes.

En paralelo, el temporal ha afectado gravemente al tráfico aéreo en el aeropuerto de Alicante-Elche. Según Aena, se han cancelado 12 vuelos y otros siete han sido desviados debido a la baja visibilidad y a las fuertes rachas de viento que dificultaban las maniobras de aproximación.

Ante esta situación, Cruz Roja ha desplegado equipos de emergencia en municipios como Elche, Crevillent y Torrevieja, donde se ha habilitado un albergue provisional para personas sin hogar. Voluntarios de la organización están ofreciendo asistencia humanitaria, información preventiva y apoyo logístico a los dispositivos municipales de emergencia.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que el episodio de lluvias podría continuar durante las próximas horas.