Un coche en una calle inundada. Shootori

El peligro continúa: Aemet alerta de lluvias torrenciales este sábado en Alicante

Los efectos de la dana Alice continuarán hasta el lunes

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:28

Tras una noche de infarto en el sur de la provincia de Alicante, el peligro todavía no ha pasado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que los chubascos tormentosos podrían dejar este sábado más de 140-180 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas en puntos de Alicante.

Además, desde el ente estatal avisan de que la lluvia podría ser localmente torrencial. A su vez, también se esperan precipitaciones muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 l/m2 en algunas zonas durante estos dos días.

Aemet mantendrá su aviso especial de fenómenos adversos por la dana Alice hasta el lunes. En este sentido, el organismo ha indicado que este sábado será uno de los días más adversos del episodio. También ha recomendado que la ciudadanía haga un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Los efectos de Alice

Es probable que durante el sábado las precipitaciones intensas y persistentes se extiendan al norte de la Comunidad Valencia, sur de Cataluña y al archipiélago balear. De esta manera, se prevén chubascos tormentosos localmente fuertes y muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, donde se podrán acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos.

Aunque hay más incertidumbre respecto al domingo, hay posibilidades de que todavía continúen los chubascos localmente fuertes o muy fuertes en las mismas zonas durante la primera mitad de la jornada. Sin embargo, tenderán a perder intensidad a lo largo de la tarde salvo en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes.

De acuerdo con el organismo estatal, es probable que la inestabilidad se mantenda durante los primeros días de la próxima semana en el área mediterránea, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el entorno del cabo de La Nao, litorales y prelitorales de Cataluña y puntos de las Baleares. En general, el pronóstico recoge que estos serán más dispersos y menos intensos que en los días anteriores.

