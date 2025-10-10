Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente EN DIRECTO: El sur de la provincia de Alicante entra en alerta roja por la dana Alice
Coches circulando por Alicante durante la dana Alicante. Shootori

El sur de Alicante entra en alerta roja por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones este viernes

La Aemet y Emergencias activan este aviso por «riesgo extremo», que estará vigente entre las 10 y las 23.59 horas

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:00

El litoral sur de Alicante ha entrado en alerta roja este viernes debido a las lluvias torrenciales que dejará la dana 'Alice'. Desde Emergencias han activado el aviso máximo debido al «riesgo de inundaciones» por la persistencia y la intensidad de este episodio de fuertes chubascos y desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantienen el aviso hasta las 23.59 horas del día.

Tras una jornada de jueves en la que se han registrado más de 130 litros en puntos como El Campello o 120 litros en Relleu, se esperan acumulados que lleguen a los 180 litros este viernes en gran parte del sur de Alicante, en comarcas como el Bajo Vinalopó o puntos de la Vega Baja. También en la ciudad de Alicante, donde ya se notaron la anterior jornada los efectos de Alice con fuertes trombas de agua que llenaron los cauces de los barrancos y dejaron 62 litros.

Ahora, el episodio de lluvias llega a uno de sus días álgidos y la Aemet mantiene en otros puntos del litoral norte de la provincia la alerta naranja por precipitaciones que podrán dejar 140 litros, mientras que el interior sigue en aviso amarillo, aunque no se descarta subir los niveles de alerta conforme avance el episodio.

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) avanza que «no se descartan cambios en los avisos en las otras demarcaciones de Alicante» y asegura que «todo parece indicar que entre la tarde del viernes y la mañana del sábado se espera la situación más complicada, con núcleos más organizados que entrarán de mar a tierra». Los expertos en climatología piden llevar especial atención en «zonas inundables como barrancos y ramblas, ya que se pueden producir crecidas súbitas«.

Desde la Aemet han emitido un comunicado en el que explican que tanto el viernes 10 como el sábado 11 se esperan los días más complicados «con los vientos del nordeste alcanzando su máxima intensidad». Se espera que los chubascos más intensos se sitúen en Valencia, Alicante y Murcia, donde «serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La agencia ha insistido en que el episodio «va a ser largo» y no descartan que siga el lunes con menor intensidad. Eso sí, este viernes y sábado «van a ser los días más adversos» y destaca que «en un temporal tan largo, la probabilidad de que se registren fenómenos adversos y se acumulen cantidades significativas de precipitación son altas».

La alerta roja ha llevado a cancelar clases en aquellos municipios de la área afectada donde la jornada de este viernes era lectiva, mientras que la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández han cerado sus campus y cancelado toda actividad presencial.

Desde el Ayuntamiento de Alicante han cerrado instalaciones deportivas y parques y han pedido extremar precauciones y evitar desplazamientos. El consistorio ha reforzado la plantilla de los bomberos, así como de la Policía Local, para hacer frente a una dura jornada.

