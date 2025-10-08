Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Anteriores inundaciones, en imagen de archivo. Efe

Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves

Las precipitaciones comenzarán esta tarde en la provincia y podrían descargar durante el episodio más de 100 litros por metro cuadrado

Óscar Bartual Bardisa
José Vicente Pérez Pardo

Óscar Bartual Bardisa y José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:10

Comenta

La dana 'Alice' se torna virulenta conforme pasan las horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del «elevado peligro potencial» de inundaciones entre esta tarde y, al menos, el próximo domingo en la provincia de Alicante y Baleares. De hecho, el organismo público ha elevado el nivel de alerta a naranja a partir de esta medianoche en el litoral norte de la provincia y a partir de las seis de la mañana del jueves, 9 de octubre, en el resto.

«Se trata de una situación de elevado peligro potencial porque la intensidad y persistencia de los chubascos puede dar lugar a inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas», ha indicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Este fenómeno está asociado a «la inestabilidad atmosférica generada por una masa de aire frío en capas altas de la troposfera, donde se formará la dana 'Alice', junto con humedad alta en niveles próximos a la superficie».

Para este miércoles se esperan los primeros chubascos localmente fuertes en la provincia de Alicante. Desde las 17 horas está activada la alerta amarilla en el litoral norte por tormentas y lluvias que podrían acumular entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, en función del lugar, y también producirse granizadas.

Las precipitaciones comenzarán esta tarde y, ya en la madrugada, podrían arreciar. Aemet ha incrementado el aviso a nivel naranja (riesgo importante) no solo en la Marina Alta, sino que afecta a todo el litoral de la provincia de Alicante, incluida la capital.

Este día festivo estará pasado por agua con chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes. Los chaparrones podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumularse de 80 a 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. «Incluso, localmente, esos acumulados de 100 litros por metro cuadrado podrían darse en cuatro horas, en bastante menos tiempo que en 12 horas. De ahí la peligrosidad de la situación», señaló Del Campo.

Aemet considera «posible» que, con las cantidades de precipitación previstas, el jueves y el viernes se produzcan «crecidas súbitas o inundaciones en zonas bajas», por lo que pide «extremar las precauciones y estos días seguir los avisos en vigor».

