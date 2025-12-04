Alicante condena el asesinato machista de Oriana y llama a no normalizar la violencia de género La Subdelegación del Gobierno ha conmemorado un minuto de silencio por la muerte de Oriana, la víctima 42 | El Ayuntamiento ha convocado tres minutos al mediodía

Adrián Mazón Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:27

La ciudad de Alicante se muestra consternada tras el último asesinato por violencia de género en sus calles. Se trata de la muerte de Oriana presuntamente a manos de su pareja, de la que estaba en proceso de separación, este martes en su domicilio del barrio Carolinas Altas.

La mujer, de 29 años y nacionalidad argentina, fue presuntamente acuchillada por su expareja, un hombre de 34 años y mismo origen. Además, él se ahorcó en el toldo del balcón de la vivienda.

Ha sido este jueves, poco menos de 48 horas después del crimen, cuando el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha condenado con firmeza el asesinato de Oriana durante un minuto de silencio convocado en la plaza de la Montañeta.

Este crimen ha vuelto a sacudir a la ciudad, ha reconocido, y se suma a una estadística «desgarradora». Por ello, a las puertas de la Subdelegación se han dado cita para «condenar un nuevo asesinato machista», confirmado el miércoles por la Delegación contra la Violencia de Género.

Esta lacrea social «otra vez golpea en la ciudad de Alicante», ha lamentado Nieves, quien ha recordado que Oriana se ha convertido, por desgracia, en la víctima número 42 de violencia machista en lo que va de año en España.

«Son cifras del horror», ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Alicante, las cuales «demuestran una realidad estructural, la violencia de género mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres».

El subdelegado ha insistido también en la necesidad de mantener la lucha activa frente a esta lacra social. «No podemos permitir que se normalice, se invisibilice y se niegue».

Será a las 12 horas cuando el Ayuntamiento de Alicante celebrará otros tres minutos de silencio en su fachada por la muerte de Oriana.