Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pista de hielo sostenible en el puerto de Alicante. SHOOTORI

El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de hielo, atracciones virtuales y food trucks

El Muelle 12 se convierte en 'Navalia', un poblado con distintos barrios donde se unirán los Reyes Magos y Papá Noel

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad. Esta ha sido bautizada como 'Navalia' y contará con distintos barrios repartidos por las inmediaciones del Muelle 12 para sorprender a mayores y pequeños.

Esta nueva ciudad de la Navidad en Alicante abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre. Será en su interior donde la tradición se fusionará con la fantasía y la tecnología. Eso sí, solo hasta el 6 de enero.

Y es que 'Navalia' está concebida como una ciudad efímera que «solo aparece una vez al año». Por ello, propone un recorrido inmersivo por distintos barrios temáticos donde, según su propia leyenda, se cruzan las rutas de Papá Noel y los Reyes Magos.

Pista de hielo sintético de Alicante.

Ver 32 fotos
Pista de hielo sintético de Alicante. SHOOTORI

La entrada al recinto se realiza a través de la plaza de la Estrella, presidida por un imponente árbol de Navidad que da la bienvenida a los visitantes. Este espacio sirve como antesala a un pueblo diseñado para sorprender a familias, grupos de amigos y turistas que buscan una experiencia diferente junto al mar de Alicante.

Uno de los principales atractivos de Navalia será su pista de hielo sostenible, una superficie sintética que permite deslizarse como en el hielo tradicional pero sin utilizar agua ni frío artificial. La propuesta se presenta como una alternativa respetuosa con el medio ambiente.

Los barrios de la ciudad de la Navidad de Alicante

'Navalia' incorpora una zona dedicada a la tecnología y la fantasía, el barrio del Puerto Digital. A través de experiencias de realidad virtual, los visitantes podrán subir al trineo de Papá Noel, recorrer la fábrica de los elfos, viajar en el Tren Polar o seguir la Estrella de Navidad junto a los Reyes Magos.

El objetivo es ofrecer un viaje inmersivo que combine la magia clásica con recursos interactivos pensados especialmente para un público familiar y para quienes disfrutan compartiendo sus experiencias en redes sociales.

En contraste con estos espacios tecnológicos, el barrio de los Oficios apuesta por la artesanía tradicional. Allí, pequeñas casitas de madera cobran vida con talleres de cuero, madera, papel, repostería y otros oficios navideños. Niños y adultos podrán participar en actividades donde el olor a dulces y la calidez de la iluminación crean un ambiente que evoca las navidades más clásicas.

Otro de los espacios destacados es el Campamento Real, donde los Reyes Magos preparan su ruta entre telas viajeras, cofres de regalos y mapas astronómicos. Muy cerca, en el barrio del Norte, la Casa de Papá Noel invita a entrar en un ambiente cálido y familiar, con chimenea encendida, juguetes y cartas esperando ser leídas.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Para completar la visita, 'Navalia' incluye la Lonja del Sabor, una zona gastronómica con food trucks y propuestas culinarias para disfrutar entre actividades. La idea es que los visitantes puedan hacer una pausa sin abandonar el ambiente navideño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante
  2. 2 El asesino de Oriana mandó un mensaje de texto a su cuñado antes de ahorcarse
  3. 3 El nuevo Consell de Pérez Llorca: once consellerias, tres vicepresidencias y Barrachina de portavoz
  4. 4 Alicante duplica las ayudas para bebés y alquiler joven: así cambian los Presupuestos
  5. 5 Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana
  6. 6 Alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante
  7. 7 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja
  8. 8 Monsalve apunta al once del Hércules tres meses después
  9. 9 Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»
  10. 10 Los futuros maestros del fuego levantarán la hoguera de Navidad de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de hielo, atracciones virtuales y food trucks

El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de hielo, atracciones virtuales y food trucks