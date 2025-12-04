El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad: pista de hielo, atracciones virtuales y food trucks El Muelle 12 se convierte en 'Navalia', un poblado con distintos barrios donde se unirán los Reyes Magos y Papá Noel

Adrián Mazón Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025

El puerto de Alicante se transforma en la ciudad de la Navidad. Esta ha sido bautizada como 'Navalia' y contará con distintos barrios repartidos por las inmediaciones del Muelle 12 para sorprender a mayores y pequeños.

Esta nueva ciudad de la Navidad en Alicante abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre. Será en su interior donde la tradición se fusionará con la fantasía y la tecnología. Eso sí, solo hasta el 6 de enero.

Y es que 'Navalia' está concebida como una ciudad efímera que «solo aparece una vez al año». Por ello, propone un recorrido inmersivo por distintos barrios temáticos donde, según su propia leyenda, se cruzan las rutas de Papá Noel y los Reyes Magos.

Pista de hielo sintético de Alicante. SHOOTORI

La entrada al recinto se realiza a través de la plaza de la Estrella, presidida por un imponente árbol de Navidad que da la bienvenida a los visitantes. Este espacio sirve como antesala a un pueblo diseñado para sorprender a familias, grupos de amigos y turistas que buscan una experiencia diferente junto al mar de Alicante.

Uno de los principales atractivos de Navalia será su pista de hielo sostenible, una superficie sintética que permite deslizarse como en el hielo tradicional pero sin utilizar agua ni frío artificial. La propuesta se presenta como una alternativa respetuosa con el medio ambiente.

Los barrios de la ciudad de la Navidad de Alicante

'Navalia' incorpora una zona dedicada a la tecnología y la fantasía, el barrio del Puerto Digital. A través de experiencias de realidad virtual, los visitantes podrán subir al trineo de Papá Noel, recorrer la fábrica de los elfos, viajar en el Tren Polar o seguir la Estrella de Navidad junto a los Reyes Magos.

El objetivo es ofrecer un viaje inmersivo que combine la magia clásica con recursos interactivos pensados especialmente para un público familiar y para quienes disfrutan compartiendo sus experiencias en redes sociales.

En contraste con estos espacios tecnológicos, el barrio de los Oficios apuesta por la artesanía tradicional. Allí, pequeñas casitas de madera cobran vida con talleres de cuero, madera, papel, repostería y otros oficios navideños. Niños y adultos podrán participar en actividades donde el olor a dulces y la calidez de la iluminación crean un ambiente que evoca las navidades más clásicas.

Otro de los espacios destacados es el Campamento Real, donde los Reyes Magos preparan su ruta entre telas viajeras, cofres de regalos y mapas astronómicos. Muy cerca, en el barrio del Norte, la Casa de Papá Noel invita a entrar en un ambiente cálido y familiar, con chimenea encendida, juguetes y cartas esperando ser leídas.

Para completar la visita, 'Navalia' incluye la Lonja del Sabor, una zona gastronómica con food trucks y propuestas culinarias para disfrutar entre actividades. La idea es que los visitantes puedan hacer una pausa sin abandonar el ambiente navideño.