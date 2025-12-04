Cierran este emblemático templo-santuario de Alicante tras detectar graves grietas en una de sus torres El Ayuntamiento realizará obras de emergencia para evitar el derrumbe de la infraestructura | Creen que el órgano monumental podría ser el origen de las fisuras

La detección de varias grietas de «envergadura considerable» en la torre izquierda del Santuario de Santa María Magdalena, uno de los edificios más emblemáticos de Novelda y una joya del modernismo en la provincia, ha obligado al Ayuntamiento a cerrar su acceso al público como medida preventiva.

La decisión se ha tomado para garantizar la seguridad de los visitantes y del propio monumento, mientras los servicios técnicos ultiman una intervención de emergencia destinada a asegurar la torre y frenar el avance de la fisura estructural.

La concejala de Turismo de Novelda, Geno Micó, ha confirmado que las grietas visibles en la parte superior de la torre izquierda han sido detectadas hace apenas unos días durante un vuelo de dron incluido en el estudio que el Ayuntamiento está realizando para continuar la construcción del órgano monumental de piedra de 35 toneladas.

No obstante, la aparición de estas grietas ha encendido las alarmas y ha llevado al cierre inmediato del edificio, una medida que, según Micó, responde a una «posibilidad remota, pero posibilidad», de desprendimientos que podrían poner en riesgo la integridad del templo y de sus visitantes.

Ampliar La concejala Geno Micó ante el santuario. AN

La responsable municipal ha recordado que en 2021 ya se llevó a cabo una intervención de gran calado para «coser» grietas que habían aparecido entonces en la torre derecha, aunque en aquel momento los estudios no detectaron ninguna anomalía en la torre izquierda, ahora afectada.

Esta circunstancia hace necesario «encontrar el origen de este problema» y comprender qué está generando estas nuevas patologías estructurales.

El órgano monumental podría ser el problema

Aunque la concejala ha evitado establecer una relación directa entre las grietas y la estructura del órgano de mármol -instalado en 2010 y todavía inacabado-, sí ha reconodio que «todo apunta a que es uno de los posibles problemas».

Los informes técnicos del Ayuntamiento de Novelda indican que el santuario se asienta sobre un terreno de relleno con distintas capas de resistencia. En este sentido, los primeros 2,4 metros corresponden a este relleno, seguido de un terreno de muy baja calidad que llega hasta los 3,60 metros, a partir de los cuales comienza el terreno firme.

Ampliar Grietas en la torre del santuario. AN

En cambio, la estructura del órgano se sustenta mediante micropilotajes anclados a seis metros de profundidad, lo que podría estar generando movimientos en el terreno que afectarían al conjunto del monumento.

Este fenómeno podría estar agravado por la retirada del antiguo coro, un elemento arquitectónico que actuaba como correa de sujeción entre ambas torres y que, según los técnicos, contribuía a estabilizar la estructura. La ausencia de ese refuerzo, unida al posible asentamiento diferencial provocado por el peso del órgano, podría explicar las tensiones que han aflorado ahora en forma de fisuras.

Obras de emergencia en marcha

A la espera de un estudio «en profundidad y pormenorizado» que determine el origen exacto del problema y permita diseñar una solución definitiva, el Ayuntamiento llevará a cabo una actuación de urgencia. Para ello se contratará a una empresa especializada que instalará eslingas perimetrales en la torre afectada y un mallazo de protección que evite derrumbes o desprendimientos durante el proceso de análisis y reparación.

Un edificio insustituible para Novelda

El Santuario de Santa María Magdalena, ubicado en el monte de La Mola, es considerado la construcción religiosa más emblemática de Novelda. Iniciado en 1918 e inspirado en la obra de Gaudí, su diseño -obra del ingeniero noveldense José Sala Sala- combina guijarros del río Vinalopó, ladrillo rojizo, azulejos policromados, tejas singulares y elementos de mampostería en un estilo que remite al modernismo catalán.

Ampliar El santuario de Novelda. AN

La fachada principal está flanqueada por dos torres de 25 metros de altura, y el interior se organiza en una nave central rectangular con espacios laterales adosados. El santuario alberga, además, un cuadro de Gastón Castelló, uno de sus mayores atractivos artísticos, y desde 2010 también acoge la imponente estructura del órgano monumental de mármol, un instrumento singular de 40.000 kilos, once metros de altura y 750 tubos que, pese a su espectacularidad, continúa inacabado.