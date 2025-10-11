La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas El túnel de la AP-7 permanece cerrado en el municipio por inundación y las carreteras de la localidad están cortadas por el barro

Pilar de la Horadada ha vivido una noche más que complicada a causa de las intensas lluvias registradas entre el viernes y la madrugada del sábado. La dana Alice ha golpeado con toda su fuerza este municipio de la Vega Baja, en el límite con Murcia, y ha obligado a activar la situación de emergencia nivel 1 por inundaciones y a evacuar a 72 personas de varias zonas del municipio.

Durante la jornada del viernes, las precipitaciones se habían mantenido controladas, con 57,2 mm recogidos en la costa, 45,4 mm en el casco urbano y 8 mm en la zona de monte hasta las 14 horas. Sin embargo, a última hora de la tarde y durante la noche las lluvias han golpeado el municipio de forma intensa y persistente.

Sigue lloviendo en muchas zonas de Alicante y la Región de Murcia. Hay localidades que ya superan con creces los 150 litros por metro cuadrado. A destacar esta noche la tormenta que afecta al limite entre Alicante y Murcia. Imágenes de Pilar de la Horadada enviadas por Julio. pic.twitter.com/DcYoK6GI4M — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) October 10, 2025

A las 18:52 horas, la Generalitat Valenciana había rebajado la alerta por lluvias de nivel rojo a naranja, pero a partir de las 22 horas ya se registraban los primeros incidentes y se llegaba a un acumulado de 108 litros por metro cuadrado.

La situación se ha complicado a partir de las 23 horas, cuando la Generalitat Valenciana ha informado al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada de una célula de tormenta que giraba sin apenas moverse sobre el municipio y que era probable que siguiera lloviendo. Ante la situación las autoridades han puesto en marcha un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el edificio de la Policía Local con presencia de bomberos de la Diputación de Alicante, policía local, protección civil, ambulancias, técnicos, concejales de Infraestructuras y Seguridad Ciudadana y Alcalde.

Las precipitaciones a esa hora llegaban a acumulados de 176 mm en Pinar de Campoverde, 112 mm en la zona de costa y 153 mm en el centro del pueblo. Además, en esos momentos la rambla urbana bajaba con fuerza y dejaba imágenes impactantes por todo el municipio.

Es en ese momento cuando el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha recibido el aviso de el riesgo de desbordamiento del trasvase y el PMA ha ordenado la evacuación preventiva de las zonas más vulnerables: Los Campillos, La Almazara y Los Villenas.

¡Atención! Esta madrugada (11/10/2025), debido a la acumulación de agua por las intensas #lluvias, se ha procedido al corte en la circulación por el túnel de la Autopista AP-7 a su paso por #PilarDeLaHoradada (#Alicante). Vídeo: Fran M. Fernandez. pic.twitter.com/Z3Do0seEII — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 10, 2025

Un total de 17 familias, formadas por 72 personas (entre ellas 18 menores, dos personas con movilidad reducida y cinco mascotas), han sido trasladadas al edificio del CIS, donde han permanecido hasta que ha pasado el riesgo.

Sin embargo, la situación ha seguido empeorando y a las 02:45 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha declarado la Emergencia Situación 1 por inundaciones. Aunque durante la madrugada no se han recibido incidencias por sótanos anegados, una decena de vehículos se han quedado estancados en las vías por acumulación de barro y agua.

En la zona permanece cerrado el túnel de la AP-7 por acumulación de agua. Además, algunas vías principales del municipio como la CV-925 que va hacia Pinar de Campoverde, avenida del Monte, avenida Felipe VI, rotonda del toro, avenida de la Torre , avenida de La Venta, avenida de Las Salinas; presentan barro y piedras y se encuentran cerradas al tráfico.

A las 05:45 horas, el PMA ha autorizado el regreso de las familias desalojadas a sus viviendas, aunque la situación de emergencia se ha mantenido activa durante la mañana. El Ayuntamiento ha pedido a la población que evite los desplazamientos y siga las indicaciones de los canales oficiales hasta que la meteorología mejore.