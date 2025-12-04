Estos son los municipios de Alicante en alerta por viento de más de 70 kilómetros por hora
La Aemet ha activado el aviso amarillo en el interior de la provincia para jueves y viernes
Alicante
Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:03
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves la alerta amarilla por vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora en algunas zonas de la provincia de Alicante. El aviso está activo hasta las 14 horas, pero también lo estará para la mañana del viernes donde zonas del interior y del litoral norte se verán afectadas por fuertes rachas.
De hecho, durante este jueves, 4 de diciembre, el viento ha azotado municipios como Xixona con rachas máximas de 118 kilómetros por hora según ha recogido la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) o Villena con 100 kilómetros por hora en la Sierra del Morrón. Además, las temperaturas han bajado de los 0 grados en los techos de la provincia, la cima del Aitana y del Menejador.
Emergencias de la Generalitat mantiene activada la prealerta amarilla en comarcas como el Comtat, el Alcoià, la Marina Alta o el Alto Vinalopó.
Municipios de la Marina Alta en aviso amarillo
-
L'Atzúbia
-
Alcalalí
-
Beniarbeig
-
Benigembla
-
Benidoleig
-
Benimeli
-
Benissa
-
El Poble Nou de Benitatxell / Benitachell
-
Calp (Calpe)
-
Castell de Castells
-
Dénia
-
Gata de Gorgos
-
Xaló
-
Xàbia / Jávea
-
Llíber
-
Murla
-
Ondara
-
Orba
-
Parcent
-
Pedreguer
-
Pego
-
El Ràfol d'Almúnia
-
Sagra
-
Sanet i Negrals / Sanet y Negrals
-
Senija
-
Teulada (Teulada-Moraira)
-
Tormos
-
La Vall d'Alcalà
-
La Vall d'Ebo
-
La Vall de Gallinera
-
La Vall de Laguar
-
El Verger
-
Els Poblets
Municipios de la Marina Baixa en alerta amarilla
-
Altea
-
Sella
-
Confrides
-
Benimantell
-
Benifato
-
Bolulla
-
Guadalest
-
Bolulla
-
Tàrbena
-
Callosa d'en Sarrià
Municipios de El Comtat en alerta amarilla
-
Alcosser de Planes
-
Alfafara
-
Almudaina
-
L'Alqueria d'Asnar
-
Balones
-
Beniarrés
-
Benilloba
-
Benillup
-
Benimarfull
-
Benimassot
-
Cocentaina
-
Facheca
-
Famorca
-
Gaianes
-
Gorga
-
L'Orxa
-
Millena
-
Muro de Alcoi
-
Planes
-
Quatretondeta
-
Tollos
Municipios de El Comtat en alerta amarilla
-
Alcosser de Planes
-
Alfafara
-
Almudaina
-
L'Alqueria d'Asnar
-
Balones
-
Beniarrés
-
Benilloba
-
Benillup
-
Benimarfull
-
Benimassot
-
Cocentaina
-
Facheca
-
Famorca
-
Gaianes
-
Gorga
-
L'Orxa
-
Millena
-
Muro de Alcoi
-
Planes
-
Quatretondeta
-
Tollos
Municipios de L'Alcoià en alerta amarilla
-
Alcoi
-
Banyeres de Mariola
-
Benifallim
-
Castalla
-
Ibi
-
Onil
-
Penàguila
-
Tibi
Municipios del Alto Vinalopó en alerta amarilla
-
Algueña
-
Beneixama
-
Biar
-
Cañada
-
Campo de Mirra
-
La Canyada
-
Sax
-
Salinas
-
Villena
Municipios del Medio Vinalopó en alerta amarilla
-
Elda
-
Monóvar
-
Petrer
-
Pinoso
Municipios de L'Alacantí en aviso amarillo
-
Xixona
-
La Torre de les Maçanes