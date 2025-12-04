Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos Estos packs incluían varias sesiones de tratamientos de belleza o depilación láser y contaban con agresivos descuentos, pero nunca se podían llegar a usar | El centro estuvo vendiéndolos hasta el mismo día que cerró, causando un perjuicio a los clientes de 46.000 euros

Estafa masiva en Elche que ha afectado a casi 400 personas. Una clínica estética de la ciudad ilicitana se ha dedicado a la venta de falsos bonos de sesiones para diferentes tratamientos de belleza. Unos bonos que nunca se pudieron utilizar por parte de los clientes que los adquirieron y que les han causado un perjuicio económico a las víctimas de 45.924 euros.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de edades entre los 46 y los 39 años como presuntos responsables de un delito de estafa. Según explican fuentes de la investigación, los supuestos estafadores se dedicaron a vender bonos con importantes descuentos y que solo podían ser pagados en efectivo. Sin embargo, estos cupones nunca se pudieron utilizar por parte de las víctimas y se vendieron hasta el mismo día en que la clínica cerró de manera definitiva.

La investigación, llevada a cabo por parte de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche, se inició cuando tres clientas de la clínica denunciaron que habían comprado bonos de diez sesiones para distintos tratamientos, resultando que, cuando ya los habían iniciado o continuado, se encontraron la clinica cerrada. Estas mujeres compraron los vales por 350 euros y dos de ellas sí que recibieron alguna sesión, mientras que la tercera ni siquiera llegó a iniciar el tratamiento.

Tras las averiguaciones pertinentes los agentes tuvieron conocimiento de que el número de perjudicados ascendía hasta los 358, a pesar de que solo se registraron 31 denuncias. Los datos recabados destaparon esta trama de estafa en la cual la clínica lanzaba campañas agresivas de venta de bonos de descuento del 20% o el 30% durante todo el año y, en Navidad o Semana Santa descuentos de hasta el 50%, todos ellos sin fecha de caducidad.

Esta clínica era llevada en su inicio por un empresario, quien tras la campaña de bonos comenzó a experimentar problemas y no podía pagar las nóminas. Por este motivo la vendío a una conocida, que la compró junto con su pareja, quedándose con la deuda que tenía la anterior administración, que era mucho más elevada que la que se expuso al momento de la compra.

Por este motivo los nuevos compradores dieron como directriz a sus empleados no atender los bonos dando excusas como que «las máquinas se habían estropeado, o que la empleada encargada del tratamiento estaba enferma». Sin embargo, poco después volvieron a iniciar una campaña de bonos de larga duración de diez sesiones como mínimo, esta vez con fecha de caducidad y descuentos del 20% al 40%.

La estafa de los bonos

Estos bonos se cobraron en efectivo a los clientes y a los que solicitaban ticket acreditativo, la gerente les daba de alta en el sistema informático imprimiendo una factura para luego borrarlos del sistema. Estos vales llegaron a ser vendidos incluso el mismo día que la clínica cesó su actividad sin avisar a los cleintes del inminente cierre de esta. Con esta artimaña los gerentes lograron amasar gran cantidad de dinero gracias a clientes a los que nunca atendieron.

Al mes siguiente del cierre de la clínica, el anterior administrador volvió a recomprarla, quedando sin atender las dos remesas de bonos, siendo un total de 358 personas las afectadas y ascendiendo el perjuicio económico causado a las víctimas de la estafa de 45.924 euros, detallan fuentes policiales.

Finalmente, tras todos los indicios hallados, los agentes llevaron a cabo las detenciones de los cuatro investigados, tres de ellos como gerentes de la mercantil y una persona más como empleada de la clínica, siendo puesto todo en conocimiento de los juzgados de Elche tras la práctica de las diligencias policiales.

