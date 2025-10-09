Las lluvias de la dana provocan inundaciones en las calles del barrio Florida Portazgo de Alicante Se han producido anegamientos «puntuales» en Conde Casa Rojas, junto a la subida del Puente Rojo dirección Gran Vía

Adrián Mazón Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 14:10 | Actualizado 14:39h.

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas de este jueves 9 de octubre han dejado más de 50 litros por metro cuadrado en algunos barrios de la ciudad de Alicante, provocando inundaciones en varias calles del barrio de Florida Portazgo.

El agua acumulada cubre gran parte de la calzada, dificultando la circulación de vehículos -quedando también uno de los estacionados movido por el agua- y el paso de peatones por este barrio de Alicante durante el mediodía de este jueves.

Más de 50 l/m² en lo que llevamos de día en algunos barrios de la ciudad de Alicante.



Algunos anegamientos puntuales debido a la intensidad de la lluvia.



📹 Salva Parada. pic.twitter.com/vdfMsjVbMI — Climatología UA (@climatologia_ua) October 9, 2025

Uno de los principales anegamientos se ha producido en la calle Conde Casa Rojas, en la zona próxima a la subida del Puente Rojo en dirección a Gran Vía, donde el alcantarillado no ha podido absorber toda el agua caída en poco tiempo.

La estación meteorológica de Avamet, ubicada en Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, muentra un acumulado de casi 60 litros por metro cuadrado a las 14.30 horas de este jueves (un total de 57,6 mm).

Más inundaciones en la comarca

Otras calles anegadas por la dana 'Alice' este jueves están en los municipios de la comarca, como es el caso de San Vicente del Raspeig, donde ya se acumulan más de 40 litros por metro cuadrado «en poco tiempo». Algunas vías bajan con bastante agua por la intensidad de la lluvia.

Més de 40 l/m² en poc temps en algunes estacions de Sant Vicent del Raspeig. Alguns carrers baixen amb bastant aigua per la intensitat de la pluja.



📹 Toni Nieto. pic.twitter.com/UfhfDGoXHA — Climatología UA (@climatologia_ua) October 9, 2025

Lo mismo sucede en Sant Joan d'Alacant, donde el agua se ha acumulado en varias calles dejando inundaciones a su paso. Los vehículos cruzan las calles, mientras los peatones cuentan con dificultad por el nivel de acumulado.

Sant Joan d’Alacant, 9 d’octubre de 2025

Feliç dia del País Valencià@climatologia_ua @geografia_ua pic.twitter.com/ItYOnTbwyi — ivi🦊🍂 (noah kahan’s version) (@cowboylikeivi_) October 9, 2025

Mientras, el municipio de El Campello es el punto de la provincia donde más agua hay acumulada por la dana 'Alicante'. La estación de Avamet en el Club Náutico registra un total de 105,2 litros por metro cuadrado a las 14.30 horas de este jueves, seguida de 104,2 mm en la localidad de Relleu, en la comarca de la Marina Baixa.