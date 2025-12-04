El Plan VIVE da un subidón al parque inmobiliario de Alicante con más de 3.300 futuras viviendas asequibles De todas ellas 929 están en construcción, mientras que 1.742 se encuentran en licitación o adjudicadas | La EVHA mantiene 237 inmuebles en régimen de alquiler asequible, un gran número de ellos destinados a jóvenes

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

El plan VIVE, una de las grandes apuestas del Consell en materia de vivienda, suma hitos. Desde la Generalitat se han propuesto incrementar el parque inmobiliario de la Comunitat mediante la colaboración público-privada y la cesión de terrenos municipales. Un cóctel que, por el momento, está dando sus frutos y está inundando el mercado de promociones asequibles que irán entregándose en los próximos años.

De las diferentes provincias, Alicante es una de las más dinámicas y cuenta con 3.366 viviendas de protección oficial (VPO) dentro de este plan autonómico, tal y como ha detallado la directora general de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVHA), Estefanía Martínez, durante un desayuno informativo sobre el Plan VIVE organizado por TodoAlicante junto con la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Martínez ha asegurado durante el foro celebrado este miércoles en El Corte Inglés que «la vivienda atraviesa uno de los peores momentos» y recuerda que, «tras muchos años de parón, hacía mucho que no se levantaba vivienda de protección pública, no estaba en el mercado y la vivienda libre ya tiene precios inasumibles para gran parte de la ciudadanía». La directora de la EVHA ha puesto en valor este tipo de políticas en «una materia complicada», ya que comparte regulaciones entre el Gobierno, las autonomías y los propios municipios.

Durante el trasncurso de la mesa de expertos, la responsable de la EVHA ha detallado cómo marcha este ambicioso plan de vivienda en la provincia de Alicante. De las casi 3.400 VPO dentro de este programa, 929 se encuentran en construcción, mientras que 1.742 están en proceso de licitación o adjudicadas.

En cuanto al resto, 382 son viables y están en cartera para salir a licitación «en breves», mientras que otras 76 están en esta misma situación pero son dotacionales. Además, la EVHA mantiene 237 inmuebles en régimen de alquiler asequible.

Martínez ha destacado el buen hacer del Plan VIVE y la importancia de movilizar suelo sin uso para levantar nuevas viviendas. «Nos estamos encontrando con sueldos normalizados que no tienen acceso a la vivienda y aquí entra la solución: las VPO», ha detallado la directora del EVHA, quien ha resaltado que este es el gran objetivo del programa autonómico, que permite «sacar suelo inmovilizado para poner en construcción viviendas».

Desde la Generalitat tienen el foco puesto en el 2027 para cumplir los objetivos del programa autonómico, y Martínez se muestra confiada en que se van a cumplir estos plazos. «Ya tenemos muchas adjudicaciones y los números del Plan VIVE son positivos, alcanzaremos las 10.000 viviendas como se proyectaba», ha reafirmado la directora de la EVHA.

Uno de los modelos que mejor están funcionando dentro de este programa es la permuta a cambio de obra futura. Un instrumento que impulsa la colaboración público-privada en el que la administración, en este caso la Generalitat mediante la EVHA, cede el suelo a la promotora, que a cambio entrega un número determinado de viviendas que pasan a formar parte del parque público. «Se trata de solares que se ceden y se ponen a disposición de promotores, que nos pagan en viviendas el coste del solar», ha explicado Martínez durante el foro de TodoAlicante.

Pilares del plan

Entre los mecanismos en los que se basa este plan se encuentra la seguridad jurídica, la cooperación entre administraciones públicas y la colaboración publico-privada. Gran parte de la responsabilidad la tienen los ayuntamientos, que pueden ceder parcelas de titularidad municipal para levantar viviendas de protección oficial, recibiendo a cambio un porcentaje de ellas o incluso otras modalidades, como centros sociales.

Además de estas parcelas, el plan contempla también la rehabilitación de edificios, como los que se realizan en el barrio de Miguel Hernández, en Alicante. Estas viviendas que se rehabilitan o se construyen van destinadas a alquiler, alquiler con compra o compra asequible, y un gran porcentaje va para los jóvenes de hasta 35 años.

Estefanía Martínez ha detallado que el 40% de la oferta es para jóvenes, que pueden solicitar plaza en seis meses. Pasado este tiempo la promotora puede ofertarla al público común.