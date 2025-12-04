Beto lo tiene claro: «Galvañ y diez más» El técnico apuesta decididamente por el canterano como relevo de Samu Vázquez para el lateral derecho pese a que Sotillos ya está disponible

El entrenador del Hércules, Beto Company, aseguró este jueves que el Juventud de Torremolinos, próximo rival de su equipo en la Liga, es una de las «revelaciones» de la temporada junto al Europa. «Es un equipo que se ha ganado la categoría y que está compitiendo fantásticamente bien», comentó en una rueda de prens el valenciano sobre el rival, con el que el Hércules está empatado a puntos en la clasificación.

«Ellos son dinámicos, atrevidos y tienen una línea de construcción bonita de ver. Querrán tener el balón y vendrán a ganar», avisó el entrenador, que dijo que sumar siete puntos en sus primeros tres partidos sería un buen balance.

El técnico indicó que el equipo está intentando «mejorar las cosas que necesita corregir y perfeccionar las que ya hace bien» y destacó el buen nivel mostrado por sus jugadores durante la semana de entrenamiento, si bien precisó que «eso hay que transformarlo en los partidos durante el máximo de minutos posible».

Company aseguró que la identidad del equipo no va a cambiar, sino a perfeccionarse, y no se atrevió a pedir nada a la afición herculana. «Primero tenemos que ofrecer, no podemos pedir nada», señaló. «Queremos que los aficionados se sientan orgullosos y que vean esfuerzo y calidad. Nos vamos a esforzar al máximo para darles lo que quieren ver», dijo el preparador, que añadió que si todos los estamentos del club van juntos «será mucho más difícil» ganarles.

Company asumió como parte del modelo de «juego al límite» las pérdidas de balón en zonas de riesgo, si bien precisó que esta idea futbolística le tiene que «dar más que quitar» al equipo, porque si no es así en algo se están equivocando.

El técnico confirmó la titularidad del canterano Jorge Galvañ, recientemente renovado por el club, para el partido del sábado y señaló que para el club es un «lujazo» tener un jugador como él. «Esta semana juegan Galvañ y diez más. Tiene capacidades, es herculano y da rendimiento. Esto es fútbol profesional y aquí no se regala nada», comentó el entrenador, que reconoció que una de sus «obsesiones» es conocer lo mejor posible a los equipos de la cantera y «explotarlos» en beneficio del primer equipo.

De esta manera, Beto confirma que Sotillos cuenta ya como central a todos los efectos en la plantilla, lo que abre la puerta de salida a algún jugador de esta demarcación en el mercado de enero, ya que son cinco los centrales específicos y sólo uno de ellos con ficha sub'23: Javi Rentero, Nacho Monsalve, Adrián Bolo, Alejandro Sotillos y Rubén Cantero.

