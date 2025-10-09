Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen del Barranco de las Ovejas, esta tarde.
Imagen del Barranco de las Ovejas, esta tarde. Samuel Bieber

El Barranco de las Ovejas de Alicante se convierte en un río

Inundaciones en la avenida de Elche, con coches detenidos en plena calzada

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:49

Comenta

El Barranco de las Ovejas se ha convertido en un río con las lluvias caídas esta mañana de jueves en Alicante. El acumulado en la ciudad de Alicante supera ya los 60 litros por metro cuadrado, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), y ha causado inundaciones en determinados puntos, tanto del casco urbano como de las afueras.

El Barranco de las Ovejas, normalmente seco, se ha convertido en un río que arrastra con fiereza el agua hasta la desembocadura en el Mediterráneo. Esta rambla recoge todas las aguas desde la sierra de Fontcalent, y más arriba. Todo el acumulado se ha dirigido hacia la parte final con inusitada fuerza, como hace años que no se veía.

El Ayuntamiento de Alicante ha actuado a tiempo en la limpieza y desbroce de la rambla, precisamente por si ocurría una dana como la que cae en Alicante. Aquí, se ha procedido a la retirada de cañas y juncos en la parte alta de la zona inundada del barranco de las Ovejas. Una actuación estructural y de limpieza de su cauce aguas arriba que ha contado con la participación de Tragsa, que ha acometido las tareas desde la autovía hasta la depuradora del Rincón de León.

La pelea ha sido con el servicio de Costas, encargado del mantenimiento de los cauces de los barrancos en el último tramo.

AA

Una situación similar se ha dado en el barranco del Juncaret, que va a desmbocar en la Albufereta, y que también va muy cargado de agua.

Pero los mayores problemas se han dado en la zona del Palmeral. La carretera de Elche se ha quedado casi impracticable para la circulación. Además, Renfe ha tendido que suspender la llínea de Cercanías C1 en el tramo entre San Gabriel hasta Torrellano. Los viajeros han sido trasladado en autobuses fletados por la compaía.

