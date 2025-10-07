La Aemet confirma la llegada de la dana 'Alice' este jueves y prevé acumulados de más de 100 litros en el norte de Alicante La agencia activa la alerta naranja en el litoral norte y mantiene el aviso amarillo para el resto del territorio

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 18:18

Se confirman las previsiones y el litoral mediterráneo estará bajo el efecto de una dana a partir de este jueves, con las primeras lluvias este miércoles por la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el temporal llegará en forma de «una pequeña dana» que dejará lluvias «intensas y persistentes» en el sur de Valencia y el norte de Alicante.

A partir del jueves es una situación de inestabilidad marítima que afectará sobre todo a zonas litorales de Valencia y Alicante, especialmente al litoral sur de Valencia y norte de Alicante, donde se ha activado el aviso NARANJA.https://t.co/q9RTi1WTc1 pic.twitter.com/pSl7lQYaQp — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 7, 2025

En el caso del litoral nortel de Alicante, a partir de las 20 horas de este miércoles se prevé una precipitación acumulada en una hora de hasta 30 litros por metro cuadrado y de 60 en 12 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%, en un episodio que se prolongará hasta el jueves 9 de octubre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

El jueves, festivo por ser la celebración del 9 d'Octubre, se extiende el aviso, elevando a naranja el nivel de alerta en la zona del litotal norte de la provincia por chubascos que podrán dejar acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en una hora, además de granizo y rachas de viento fuertes.

Se trata de la primera dana con gran impacto nombrada por Aemet, que contará con el nombre de 'Alice'. Se espera que el fenómeno deje «chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y Baleares en los próximos días». Estas precipitaciones pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es «elevado», según el aviso especial.

La vaguada fría en altura generará una situación de inestabilidad, con nubes y tormenta. El episodio tendrá los días más adversos durante el jueves y viernes, aunque se extenderá hasta el domingo y desde la Aemet piden estar atentos a las alertas. La vaguada acabará cerrándose en capas altas y formará «una pequeña dana sobre la península», dejando las zonas más expuestas en el litoral norte de Alicante y el sur de Valencia, según detalla la agencia meteorológica.

Será a partir del jueves cuando la situación de inestabilidad marítima afecte a las localidades costeras, en especial a zonas de la Marina Alta, donde se esperan lluvias fuertes de 40 litros en una hora y acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Según Emergencias, existe una «alta incertidumbre« en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

🌀AEMET nombra la primera dana con gran impacto: la dana Alice.



⛈Provocará chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y Baleares en los próximos días.



⚠️Extrema las precauciones y consulta los avisos en vigor en nuestra web y en nuestra app. pic.twitter.com/L6iQXacj3Q — AEMET (@AEMET_Esp) October 7, 2025

El viernes los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, si bien se mantendrían en esta última zona donde alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte.

Durante el fin de semana se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, si bien perderán intensidad el domingo.