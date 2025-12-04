Las cinco noticias más destacadas de este jueves 4 de diciembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Amigos y familiares de Oriana claman justicia en el minuto de silencio celebrado en Alicante.

Jueves, 4 de diciembre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este jueves 4 de diciembre.

1 Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos

Estafa masiva en Elche que ha afectado a casi 400 personas. Una clínica estética de la ciudad ilicitana se ha dedicado a la venta de falsos bonos de sesiones para diferentes tratamientos de belleza. Unos bonos que nunca se pudieron utilizar por parte de los clientes que los adquirieron y que les han causado un perjuicio económico a las víctimas de 45.924 euros. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante está de moda: la provincia firma el mejor noviembre turístico de su historia

Alicante está de moda. La provincia cerró noviembre con una ocupación turística del 72,6%, un registro que supera en 8,6 puntos la cifra alcanzada en el mismo mes de 2024 y que se convierte en el mejor dato de la serie histórica para este periodo. Así lo confirman los datos definitivos recopilados por los hoteles y apartamentos asociados a la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA). Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Familiares y amigos de Oriana claman justicia en el minuto de silencio celebrado en el Ayuntamiento de Alicante

La ciudad de Alicante se muestra consternada tras el último asesinato por violencia de género en sus calles. Se trata de la muerte de Oriana a manos de su pareja, de la que estaba en proceso de separación, este martes en su domicilio del barrio Carolinas Altas. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La retirada de España de Eurovisión deja el Benidorm Fest en el aire

Ya es oficial: no habrá participación de España en el próximo festival de Eurovisión. De esta manera la celebración del Benidorm Fest, la cita de la que sale elegido el representante de España, queda en el aire. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El Plan VIVE da un subidón al parque inmobiliario de Alicante con más de 3.300 futuras viviendas asequibles

El plan VIVE, una de las grandes apuestas del Consell en materia de vivienda, suma hitos. Desde la Generalitat se han propuesto incrementar el parque inmobiliario de la Comunitat mediante la colaboración público-privada y la cesión de terrenos municipales. Un cóctel que, por el momento, está dando sus frutos y está inundando el mercado de promociones asequibles que irán entregándose en los próximos años. Clica aquí para leer la noticia completa.

Extra Desconvocada la huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid para el puente de diciembre

Iryo ha desconvocado la huelga prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre que afectaba a los trenes que cubren la línea Alicante-Madrid tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos, según ha anunciado la operadora en un comunicado. Clica aquí para leer la noticia completa.

