Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primeras cancelaciones y suspensiones por la alerta roja por dana en Alicante
Cauce del río Amadoiro por la localidad de Orxeta. @Avamet

Una tromba de agua provoca una súbita crecida del río Amadoiro

La tormenta torrencial ha descargado 91 litros por metro cuadrado en Relleu y 72 en Orxeta en poco menos de una hora

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:13

Comenta

La dana 'Alice' está descargando con mucha fuerza en la provincia de Alicante desde mitad de mañana y ya se pueden ver algunos de sus efectos. Una lluvia torrencial de gran intensidad ha provocado una súbita crecida del río Amadoiro a la altura de Orxeta, en la Marina Baja, según se puede apreciar en un vídeo publicado por la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet).

Los chubascos se han producido de forma torrencial en las localidades de Relleu, donde se han registrado hasta 91 litros por metro cuadrado en apenas una hora. En la vecina localidad de Orxeta se han contabilizado hasta 72 litros por metro cuadrado en el mismo tiempo.

Hasta las 12:30 horas ya se han acumulado más de 60 litros por metro cuadrado en observatorios de Santa Pola, Orxeta o Relleu. En esta última población localmente se acercan a los 100 litros por metro cuadrado en algunos lugares del término en este jueves. En la ciudad de Alicante de momento 25-30 litros por metro cuadrado en los barrios costeros y del sur, en los más interiores ha llovido bastante menos, según el Laboratorio de Climatología.

Por otra parte, en Dénia ya comienzan a registrarse pequeñas inundaciones que han obligado a cortar al tráfico varias vías de la localidad:

📍 Grupo San Andrés: cortado y sin vehículos

📍 Marineta Casiana: cortado

📍 Camino de la Bota: cortado

📍 Camino del Llavador: cortado

La provincia de Alicante se encuentra en nivel naranja de alerta metereológica. Pero lo peor está por venir. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el litoral centro y sur de la provincia de Alicante desde este viernes a las 10 horas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El Laboratorio de Climatología de la UA advierte de que «algunos modelos mesoescalares muestran que se puede formar tormentas organizadas o sistemas convectivos» que podrían afectar principalmente a la zona de la Vega Baja y Campo de Cartagena-mar Menor, con posibles acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  2. 2 El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
  3. 3 Una brutal paliza entre veinte personas por auxiliar a una chica deja a un joven en la UCI
  4. 4 Aemet decreta la alerta roja en la provincia de Alicante por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado
  5. 5 Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves
  6. 6 Denuncian la presencia de restos de orines y heces en los vehículos de reparto de comida para personas mayores en Alicante
  7. 7 Prisión para el patrón de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta de Alicante
  8. 8 Una tromba de agua provoca una súbita crecida del río Amadoiro
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 8 de octubre en Alicante
  10. 10 La millonaria contrata de basura de San Vicente queda en el aire tras impugnar una de las empresas el proceso de licitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una tromba de agua provoca una súbita crecida del río Amadoiro

Una tromba de agua provoca una súbita crecida del río Amadoiro