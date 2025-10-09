Una tromba de agua provoca una súbita crecida del río Amadoiro
La tormenta torrencial ha descargado 91 litros por metro cuadrado en Relleu y 72 en Orxeta en poco menos de una hora
Alicante
Jueves, 9 de octubre 2025, 13:13
La dana 'Alice' está descargando con mucha fuerza en la provincia de Alicante desde mitad de mañana y ya se pueden ver algunos de sus efectos. Una lluvia torrencial de gran intensidad ha provocado una súbita crecida del río Amadoiro a la altura de Orxeta, en la Marina Baja, según se puede apreciar en un vídeo publicado por la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet).
Pujada ràpida de cabal del Riu Amadorio a Orxeta (la Marina Baixa). Desconeixem l'autor del vídeo.— AVAMET (@avamet) October 9, 2025
Ja s'acumulen 91 l/m² a Relleu (Pou Pequerina) i 72 l/m² a Orxeta, caiguts amb intensitat torrencial i en poc més d'1 hora. pic.twitter.com/RPyO6RZ7OM
Los chubascos se han producido de forma torrencial en las localidades de Relleu, donde se han registrado hasta 91 litros por metro cuadrado en apenas una hora. En la vecina localidad de Orxeta se han contabilizado hasta 72 litros por metro cuadrado en el mismo tiempo.
Hasta las 12:30 horas ya se han acumulado más de 60 litros por metro cuadrado en observatorios de Santa Pola, Orxeta o Relleu. En esta última población localmente se acercan a los 100 litros por metro cuadrado en algunos lugares del término en este jueves. En la ciudad de Alicante de momento 25-30 litros por metro cuadrado en los barrios costeros y del sur, en los más interiores ha llovido bastante menos, según el Laboratorio de Climatología.
Por otra parte, en Dénia ya comienzan a registrarse pequeñas inundaciones que han obligado a cortar al tráfico varias vías de la localidad:
📍 Grupo San Andrés: cortado y sin vehículos
📍 Marineta Casiana: cortado
📍 Camino de la Bota: cortado
📍 Camino del Llavador: cortado
La provincia de Alicante se encuentra en nivel naranja de alerta metereológica. Pero lo peor está por venir. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el litoral centro y sur de la provincia de Alicante desde este viernes a las 10 horas.
El Laboratorio de Climatología de la UA advierte de que «algunos modelos mesoescalares muestran que se puede formar tormentas organizadas o sistemas convectivos» que podrían afectar principalmente a la zona de la Vega Baja y Campo de Cartagena-mar Menor, con posibles acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.