Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primeras cancelaciones y suspensiones por la alerta roja por dana en Alicante
Lluvias este jueves en Alicante. SHOOTORI

Estos son los municipios de Alicante en alerta roja por la dana 'Alice'

La Aemet y Emergencias activan el nivel máximo por lluvias que podrían dejar hasta 180 litros por metro cuadrado

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:30

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este viernes la alerta roja, con riesgo extremo, por lluvias que podrían dejar acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en la mitad sur de la provincia de Alicante.

El organismo del Miteco, junto al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, han anunciado que esta alerta roja se activará en el litoral sur de Alicante a partir de las 10 horas de este viernes, 10 de octubre.

Las lluvias incrementarán de cara a las próximas 24 horas, según la Aemet, cuando se esperan precipitaciones «muy fuertes y persistentes». Además, en varios puntos del área mediterránea podrían ser «torrenciales, con posibles inundaciones y crecidas súbitas».

Asimismo, la preemergencia se extenderá hasta, al menos, el próximo lunes 13 de octubre debido a posibles acumulados de más de 100 mm en cuatro y seis horas, mientras que a lo largo del episodio de la dana 'Alicante' podrían llegar a «más de 250 a 300 mm».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Junto a la alerta roja, que se activará en municipios de la Marina Baixa, L'Alacantí, el Medio Vinalopó, el Bajo Vinalopó y la Vega Baja, la provincia de Alicante cuenta también con avisos amarillo y naranja en otros puntos.

Municipios afectados

Alerta roja

Alerta roja en La Marina Baixa

  • La Marina Baixa

  • Polop

  • La Nucia

  • L¡Alfàs del Pi

  • Benidorm

  • Finestrat

  • Relleu

  • Orxeta

  • La Vila Joiosa

Municipios de L'Alacantí en alerta roja

  • Alicante

  • Sant Joan d'Alacant

  • Mutxamel

  • El Campello

  • Aigües

  • Busot

  • Agost

Localidades en alerta roja del Medio Vinalopó

  • Monforte del Cid

  • Novelda

  • Aspe

  • Hondón de las Nieves

  • Hondón de los Frailes

Alerta roja en el Bajo Vinalopó

  • Elche

  • Crevillente

  • Santa Pola

Municipios de la Vega Baja en alerta roja

  • Albatera

  • Algorfa

  • Almoradí

  • Benejúzar

  • Benferri

  • Benijófar

  • Bigastro

  • Callosa de Segura

  • Cox

  • Daya Nueva

  • Daya Vieja

  • Dolores

  • Formentera del Segura

  • Granja de Rocamora

  • Guardamar del Segura️

  • Jacarilla

  • Los Montesinos

  • Orihuela

  • Pilar de la Horadada

  • Rafal

  • Redován

  • Rojales

  • San Fulgencio

  • San Isidro

  • San Miguel de Salinas

  • Torrevieja

  • Catral

  • Alerta amarilla en el Alto Vinalopó

  • Villena

  • Beneixama

  • Biar

  • Canyada

  • Campo de Mirra

  • Sax

  • Salinas

Municipios afectados

Alerta naranja

Alerta naranja en la Marina Baixa

  • Altea

  • Callosa d'en Sarrià

  • Bolulla

  • Tàrbena

  • El Castell de Guadalest

  • Benimantell

  • Beniardà

  • Confrides

  • Benifato

  • Sella

Alerta naranja en la Marina Alta

  • Dénia

  • Xàbia

  • Calpe

  • Benissa

  • Teulada-Moraira

  • Gata de Gorgos

  • Pego

  • Ondara

  • El Verger

  • Els Poblets

  • Pedreguer

  • Orba

  • Benidoleig

  • Benigembla

  • Parcent

  • Murla

  • Alcalalí

  • Llíber

  • Xaló

  • Senija

  • Castell de Castells

  • Vall de Laguar

  • Vall d'Ebo

  • Vall d'Alcalà

  • Vall de Gallinera

  • Sagra

  • Tormos

  • Benimeli

  • Rafol d'Almúnia

  • Sanet y Negrals

  • Beniarbeig

  • La Vall de Pop

Alerta naranja en El Comtat

  • Almudaina

  • L'Alqueria d'Asnar

  • Alcosser de Planes

  • Alfafara

  • Beniarrés

  • Benilloba

  • Benillup

  • Benimarfull

  • Benimassot

  • Cocentaina

  • Fageca

  • Famorca

  • Gayanes

  • Gaianes

  • Gorga

  • Millena

  • Muro de Alcoi

  • Planes

  • Quatretondeta

  • Tollos

  • L'Orxa

Municipios afectados

Alerta amarilla

Alerta amarilla en L'Alcoià

  • Alcoi

  • Ibi

  • Onil

  • Castalla

  • Banyeres de Mariola

  • Tibi

  • Penàguila

Municipios de L'Alacantí en alerta amarilla

  • Xixona

  • La Torre de les Maçanes

Localidades en alerta amarilla del Alto Vinalopó

  • Villena

  • Beneixama

  • Biar

  • Canyada

  • Campo de Mirra

  • Sax

  • Salinas

Alerta amarilla en el Medio Vinalopó

  • Elda

  • Petrer

  • Monóvar

  • Pinoso

  • Aspe

  • La Romana

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  2. 2 El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
  3. 3 Una brutal paliza entre veinte personas por auxiliar a una chica deja a un joven en la UCI
  4. 4 Aemet decreta la alerta roja en la provincia de Alicante por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado
  5. 5 Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves
  6. 6 Denuncian la presencia de restos de orines y heces en los vehículos de reparto de comida para personas mayores en Alicante
  7. 7 Prisión para el patrón de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta de Alicante
  8. 8 Una tromba de agua provoca una súbita crecida del río Amadoiro
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 8 de octubre en Alicante
  10. 10 La millonaria contrata de basura de San Vicente queda en el aire tras impugnar una de las empresas el proceso de licitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Estos son los municipios de Alicante en alerta roja por la dana 'Alice'

Estos son los municipios de Alicante en alerta roja por la dana &#039;Alice&#039;