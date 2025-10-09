Estos son los municipios de Alicante en alerta roja por la dana 'Alice'
La Aemet y Emergencias activan el nivel máximo por lluvias que podrían dejar hasta 180 litros por metro cuadrado
Alicante
Jueves, 9 de octubre 2025, 13:30
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este viernes la alerta roja, con riesgo extremo, por lluvias que podrían dejar acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en la mitad sur de la provincia de Alicante.
El organismo del Miteco, junto al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, han anunciado que esta alerta roja se activará en el litoral sur de Alicante a partir de las 10 horas de este viernes, 10 de octubre.
Las lluvias incrementarán de cara a las próximas 24 horas, según la Aemet, cuando se esperan precipitaciones «muy fuertes y persistentes». Además, en varios puntos del área mediterránea podrían ser «torrenciales, con posibles inundaciones y crecidas súbitas».
Asimismo, la preemergencia se extenderá hasta, al menos, el próximo lunes 13 de octubre debido a posibles acumulados de más de 100 mm en cuatro y seis horas, mientras que a lo largo del episodio de la dana 'Alicante' podrían llegar a «más de 250 a 300 mm».
Junto a la alerta roja, que se activará en municipios de la Marina Baixa, L'Alacantí, el Medio Vinalopó, el Bajo Vinalopó y la Vega Baja, la provincia de Alicante cuenta también con avisos amarillo y naranja en otros puntos.
Municipios afectados
Alerta roja
Alerta roja en La Marina Baixa
-
La Marina Baixa
-
Polop
-
La Nucia
-
L¡Alfàs del Pi
-
Benidorm
-
Finestrat
-
Relleu
-
Orxeta
-
La Vila Joiosa
Municipios de L'Alacantí en alerta roja
-
Alicante
-
Sant Joan d'Alacant
-
Mutxamel
-
El Campello
-
Aigües
-
Busot
-
Agost
Localidades en alerta roja del Medio Vinalopó
-
Monforte del Cid
-
Novelda
-
Aspe
-
Hondón de las Nieves
-
Hondón de los Frailes
Alerta roja en el Bajo Vinalopó
-
Elche
-
Crevillente
-
Santa Pola
Municipios de la Vega Baja en alerta roja
-
Albatera
-
Algorfa
-
Almoradí
-
Benejúzar
-
Benferri
-
Benijófar
-
Bigastro
-
Callosa de Segura
-
Cox
-
Daya Nueva
-
Daya Vieja
-
Dolores
-
Formentera del Segura
-
Granja de Rocamora
-
Guardamar del Segura️
-
Jacarilla
-
Los Montesinos
-
Orihuela
-
Pilar de la Horadada
-
Rafal
-
Redován
-
Rojales
-
San Fulgencio
-
San Isidro
-
San Miguel de Salinas
-
Torrevieja
-
Catral
-
Alerta amarilla en el Alto Vinalopó
-
Villena
-
Beneixama
-
Biar
-
Canyada
-
Campo de Mirra
-
Sax
-
Salinas
Alerta naranja
Alerta naranja en la Marina Baixa
-
Altea
-
Callosa d'en Sarrià
-
Bolulla
-
Tàrbena
-
El Castell de Guadalest
-
Benimantell
-
Beniardà
-
Confrides
-
Benifato
-
Sella
Alerta naranja en la Marina Alta
-
Dénia
-
Xàbia
-
Calpe
-
Benissa
-
Teulada-Moraira
-
Gata de Gorgos
-
Pego
-
Ondara
-
El Verger
-
Els Poblets
-
Pedreguer
-
Orba
-
Benidoleig
-
Benigembla
-
Parcent
-
Murla
-
Alcalalí
-
Llíber
-
Xaló
-
Senija
-
Castell de Castells
-
Vall de Laguar
-
Vall d'Ebo
-
Vall d'Alcalà
-
Vall de Gallinera
-
Sagra
-
Tormos
-
Benimeli
-
Rafol d'Almúnia
-
Sanet y Negrals
-
Beniarbeig
-
La Vall de Pop
Alerta naranja en El Comtat
-
Almudaina
-
L'Alqueria d'Asnar
-
Alcosser de Planes
-
Alfafara
-
Beniarrés
-
Benilloba
-
Benillup
-
Benimarfull
-
Benimassot
-
Cocentaina
-
Fageca
-
Famorca
-
Gayanes
-
Gaianes
-
Gorga
-
Millena
-
Muro de Alcoi
-
Planes
-
Quatretondeta
-
Tollos
-
L'Orxa
Alerta amarilla
Alerta amarilla en L'Alcoià
-
Alcoi
-
Ibi
-
Onil
-
Castalla
-
Banyeres de Mariola
-
Tibi
-
Penàguila
Municipios de L'Alacantí en alerta amarilla
-
Xixona
-
La Torre de les Maçanes
Localidades en alerta amarilla del Alto Vinalopó
-
Villena
-
Beneixama
-
Biar
-
Canyada
-
Campo de Mirra
-
Sax
-
Salinas
Alerta amarilla en el Medio Vinalopó
-
Elda
-
Petrer
-
Monóvar
-
Pinoso
-
Aspe
-
La Romana