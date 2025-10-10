Directo
EN DIRECTO: El sur de la provincia de Alicante entra en alerta roja por la dana Alice
Sigue minuto a minuto la última hora de las lluvias en el litoral sur
Alicante
Viernes, 10 de octubre 2025, 10:39
10:27
Alicante en alerta roja
Buenos días¡
La provincia de Alicante se encuentra oficialmente en alerta roja meteorológica desde las 10 de la mañana.
Aemet ha decretado el máximo nivel de riesgo por una previsión de mínimo 180 litros por metro cuadrado, sobre todo en el sur.
Desde aquí, les iremos informando puntualmente de todas las novedades en este día.
Mucha precaución¡
