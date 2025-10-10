EN DIRECTO: El sur de la provincia de Alicante entra en alerta roja por la dana Alice

Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El sur de la provincia de Alicante entra en alerta roja por la dana Alice
Sigue minuto a minuto la última hora de las lluvias en el litoral sur

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:39

Actualizado Hace 12 minutos

10:27

José Vicente Pérez Pardo

Alicante en alerta roja

Buenos días¡

La provincia de Alicante se encuentra oficialmente en alerta roja meteorológica desde las 10 de la mañana.

Top 50
  1. 1 Las lluvias de la dana provocan inundaciones en las calles del barrio Florida Portazgo de Alicante
  2. 2 Una brutal paliza entre veinte personas por auxiliar a una chica deja a un joven en la UCI
  3. 3 Primeras cancelaciones y suspensiones por la alerta roja por dana en Alicante
  4. 4 Aemet decreta la alerta roja en la provincia de Alicante por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado
  5. 5 Una tromba de agua desencadena una súbita crecida del río Amadorio
  6. 6 El Barranco de las Ovejas de Alicante se convierte en un río
  7. 7 Llega un aviso ES-Alert por riesgo de inundaciones en el litoral sur de Alicante
  8. 8 Los bomberos realizan cerca de 150 intervenciones en la provincia de Alicante por el temporal de lluvias y viento
  9. 9 La tormenta obliga a cancelar 12 vuelos y desviar siete llegadas en el aeropuerto de Alicante-Elche este jueves
  10. 10 Alicante espera la alerta roja con más de 130 litros acumulados en puntos de la provincia de Alicante este jueves

