Los efectos de la DANA Alice en la provincia: así han quedado Pilar de la Horadada, Orihuela o Alicante La Vega Baja ha recuperado la normalidad mientras la Marina Alta mantiene la alerta amarilla hasta el lunes

Los peores efectos de la DANA Alice en la provincia de Alicante ya han pasado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha iniciado la desescalada de los avisos. De hecho, en el litoral sur —la zona más afectada, con calles anegadas y ramblas desbordadas en Pilar de la Horadada— se han desactivado todas las alertas a las 10:00 horas.

En cambio, en el litoral norte de la provincia, donde se han llegado a registrar acumulados de casi 200 litros por metro cuadrado durante el episodio, la Aemet ha rebajado el riesgo a nivel amarillo a partir de la medianoche. La alerta, sin embargo, permanecerá activa al menos hasta el lunes, con previsiones de precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La mayoría de municipios de la provincia han comenzado ya a recuperarse tras las intensas lluvias. Las carreteras han vuelto a la normalidad este sábado, 11 de octubre, y tan solo permanece cerrado el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada, donde se están realizando trabajos para su reapertura. Mientras tanto, los conductores que viajen de Alicante a Murcia deben hacerlo por la N-332.

Pilar de la Horadada recupera el calendario festero

El municipio de la Vega Baja ha recuperado poco a poco la normalidad tras una noche en la que se han rozado los 150 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Pilar de la Horadada ha sido uno de los más golpeados de la provincia, con la rambla urbana totalmente desbordada durante la madrugada.

No obstante, la situación meteorológica ha mejorado y todo indica que lo peor ya ha pasado. Por ello, la localidad ha reanudado su calendario festivo. El recinto ferial se ha limpiado a lo largo de la mañana y ha reabierto al público a las 13:00 horas. Además, se mantiene la ofrenda floral a las 19:30 horas, el concierto de 'La Mundial' a medianoche y toda la programación prevista para el domingo, 12 de octubre.

Torrevieja vuelve a la normalidad

Torrevieja ha recuperado la normalidad. Los servicios municipales han trabajado desde la noche del viernes para restablecer por completo la ciudad. El servicio de limpieza y recogida de residuos ha recolocado los contenedores desplazados y ha iniciado la retirada de barro y restos en las zonas más afectadas.

El alumbrado público se encuentra en fase de revisión tras las averías ocasionadas por las lluvias, mientras que parques y jardines han reabierto al público, a excepción de áreas puntuales como la zona infantil del Parque de las Naciones o el pump track del Parque de La Siesta.

El albergue municipal de animales ha recuperado su actividad habitual y todos los ejemplares se encuentran en buen estado. Además, el dispositivo de emergencia para personas sin hogar, habilitado en el Palacio de Deportes Tavi y Carmona, ha atendido a 47 personas durante el temporal.

El alcalde, Eduardo Dolón, ha agradecido la labor de los equipos del CECOPAL, Protección Civil, Policía Local, Cruz Roja y de los servicios municipales por su «gran profesionalidad y compromiso con la ciudad durante los días más complicados».

Orihuela da por finalizado el peligro

En Orihuela, el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, ha confirmado que el municipio ha dado por finalizado el periodo de alerta por lluvias torrenciales tras un seguimiento constante de cauces y ramblas durante la noche del jueves. Los equipos de emergencia han mantenido la vigilancia especialmente sobre el río Nacimiento y las ramblas costeras, tras las intensas precipitaciones registradas alrededor de la medianoche en la zona de Sierra Escalona y Pilar de la Horadada.

«Afortunadamente, la rambla ha desaguado con fluidez y sin causar incidencias», ha señalado Valverde. El edil ha destacado que se ha controlado en todo momento el nivel del río Segura y del Reguerón o Azarbe Mayor de Hurchillo, que llegó a alcanzar un caudal del 80 % de su capacidad debido a las lluvias en la Región de Murcia.

En el barrio de Mariano Cases se ha producido una pequeña salida de agua a través de una arqueta de riego, rápidamente señalizada por la Policía Local. En la costa, las brigadas municipales y la empresa de mantenimiento de viales trabajan desde primeras horas en la limpieza de barro y retirada de vallas en las calles afectadas.

Aunque la alerta roja ha finalizado, el Ayuntamiento mantiene la vigilancia preventiva durante las próximas horas. El alcalde, Pepe Vegara, ha expresado su apoyo al municipio vecino de Pilar de la Horadada y a la Región de Murcia, ofreciendo medios materiales y humanos para colaborar en las tareas de recuperación.

Alerta en la Marina Alta y el Comtat

Los municipios del litoral y prelitoral de la Marina Alta miran al cielo todavía con preocupación. La alerta naranja se mantiene vigente hasta las 24:00 horas de este sábado. La Aemet ha advertido de un riesgo importante por lluvias que podrían dejar 40 litros por metro cuadrado en una hora o 140 de acumulado en 12 horas.

En el norte de la provincia se han registrado acumulados de hasta 189 litros por metro cuadrado en Benimassot, 180 en La Sagra o 176 en Balones. En muchos municipios, estas cifras se han alcanzado en pocas horas, con intensidades torrenciales. En Dénia, desde las 16:00 horas se han reabierto todos los viales que permanecían cerrados por riesgo de inundación.

Alicante registra lluvias torrenciales

La ciudad ha vuelto a la normalidad este sábado tras la desactivación de la alerta naranja. El Ayuntamiento ha reactivado la actividad cultural prevista para este sábado y el domingo.

El episodio de lluvias ha golpeado a la ciudad sin provocar grandes daños. Sin embargo, desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante han recordado las diferentes zonas afectadas por el temporal. Por un lado, los barrios del sur, como La Florida o San Gabriel, han llegado a registrar más de 100 litros por metro cuadrado entre el jueves y el viernes. En esta zona, octubre se ha convertido ya en el mes más lluvioso desde 2007, una cifra que probablemente se superará en los 20 días que quedan de mes. En cambio, en zonas del interior de la ciudad, como San Blas, apenas se han alcanzado los 70 litros por metro cuadrado.