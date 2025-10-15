La Aemet avisa de nuevas lluvias en el norte de Alicante La comarca de la Marina Alta cuenta con un cien por cien de probabilidad de precipitación

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:12

La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha avisado este miércoles de la llegada de nuevas lluvias al norte de la provincia de Alicante, las cuales se podrán extender durante el resto de la semana.

Así, la predicción del organismo estatal remarca un cien por cien de probabilidad de precipitación en el litoral norte, en las comarcas de El Comtat y la Marina Alta de Alicante.

Estas zonas de la provincia ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos y a la de las lluvias, especialmente, durante la mañana en el caso de la Marina Alta, y la tarde en El Comtat.

El tiempo en Alicante

La predicción de la Aemet en la ciudad de Alicante remarca que se podrían producir lluvias entre la mañana y la tarde de este miércoles, con hasta un 90% de probabilidad de precipitación.

Las nubes podrían cubrir el cielo de Alicante a partir del mediodía y permanecer hasta la madrugada de este jueves, cuando la probabilidad de lluvia desaparecerá.

El organismo estatal señala también las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máximas y los 17 de mínimas, un intervalo que seguirá hasta el fin de semana.

Eso sí, la Agencia Estatal de Meteorología incide también en las lluvias podrían regresar a partir de la tarde de este viernes, con un 50% de probabilidad, y el sábado con un 65%.

El tiempo en el litoral norte de Alicante

La Marina Alta cuenta con una probabilidad de lluvias del 100% durante la mañana de este miércoles. Las nubes que cubren gran parte de los municipios permanecerán de cara al mediodía de este jueves.

En cuanto a temperaturas, las máximas llegan hasta los 23 grados y las mínimas se mantienen en los 18. Estas permanecerán en estos intervalos hasta el fin de semana, cuando se prevén nuevas lluvias con un 75% de probabilidad.

Asimismo, el Comtat ya ha registrado los primeros chubascos este miércoles. La predicción de la Aemet marca un 90% de probabilidad de lluvias en esta zona del litoral norte de Alicante durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán durante el resto de la semana con máximas de entre 21 y 22 grados, y mínimas de 12 y 13 grados.

Eso sí, según la previsión se espera un fin de semana pasado por agua, ya que el organismo estatal anuncia más lluvias a partir de este viernes con otro 90% de probabilidad y durante toda la jornada de sábado.

El tiempo en el interior de Alicante

En el caso del interior de la provincia de Alicante, la Aemet prevé que las precipitaciones puedan llegar a este punto a partir del mediodía, con un 100% de probabilidad durante este miércoles.

Las lluvias podrían mantenerse hasta la medianoche y regresar, también, durante la tarde de este jueves. Así, tras una mañana de viernes despejada, será durante la tarde del inicio del fin de semana cuando podrían volver y mantenerse hasta el sábado.