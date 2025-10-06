Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Previsión de Meteored para el jueves. METEORED

El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante

El fenómeno atmosférico, en caso de cumplir con las predicciones, será «bastante beneficioso para nuestra zona»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:12

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha confirmado la llegada de una vaguada al Mediterráneo, un fenómeno atmosférico que podría derivar en lluvias intensas y tormentas generalizadas en la provincia durante los próximos días.

Según el equipo dirigido por el catedrático Jorge Olcina, la situación comenzará a desarrollarse a partir de este miércoles 8 de octubre por la tarde en Alicante y se prolongará, previsiblemente, hasta el fin de semana, dejando un puente pasado por agua.

Previsiones meteorológicas. Pivotal Weather

Se trata de una configuración «clásica» del otoño mediterráneo. Según explican, el anticiclón se desplazará hacia las Islas Británicas, favoreciendo la entrada de vientos de levante de largo recorrido marítimo, cargados de humedad.

En paralelo, una lengua de aire frío en altura, conocida como vaguada, descenderá por el flanco sur de las altas presiones, generando la inestabilidad necesaria para activar la lluvia. Con el mar aún cálido, el escenario está servido para precipitaciones de cierta entidad.

«Habrá que ver la componente final del viento y si la vaguada se acaba aislando en algún momento, por lo que ya hablaríamos de una gota fría o dana», avisan desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

Los modelos meteorológicos actuales estiman acumulados superiores a los 100 o incluso 200 litros por metro cuadrado en zonas del sur del golfo de Valencia y el entorno del Cabo de la Nao, en Xàbia.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Eso sí, los expertos del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante insisten en que las previsiones aún pueden variar según la evolución del viento y la posición de la vaguada.

Pese al riesgo de tormentas intensas, los climatólogos subrayan que este episodio podría resultar «bastante beneficioso» para la provincia de Alicante, ya que contribuiría a aliviar la sequía.

