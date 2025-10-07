La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves El miércoles estará vigente la alerta amarilla, aunque se espera que el episodio descargue con más fuerza a partir del puente

Se espera un puente pasado por agua en la provincia de Alicante. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), avisan de que una combinación de aire frío y vientos húmedos en superficie podrá generar un nuevo episodio de «lluvias abundantes en el Mediterráneo».

Aún con cierta incertidumbre, la Aemet ya ha activado la alerta amarilla en el norte de la provincia de Alicante este miércoles, a las puertas del nuevo episodio, por lluvias que podrán dejar acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado.

Predicción semanal:

🌞Lunes y martes: predominio de sol, sin precipitaciones.



⛈️De miércoles a domingo: con cierta incertidumbre, se espera un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el mediterráneo; también podría haber chubascos en el interior peninsular. pic.twitter.com/wYJfJa5Van — AEMET (@AEMET_Esp) October 6, 2025

Será a partir del jueves y durante todo el puente cuando las lluvias vayan a más, según detalla el modelo europeo, que prevé precipitaciones que puedan superar los 50 litros por metro cuadrado. Será el sábado y el domingo los días con más incidencia de las lluvias y con acumulados más importantes.

Desde Meteored explica que con la suma de aire frío en altura, vientos húmedos en superficie, un Mediterráneo aún cálido y el efecto de la orografía «se podrían registrar lluvias y tormentas localmente fuertes o muy fuertes en el este Mediterráneo y en Baleares». El modelo europeo prevé que los acumulados más cuantiosos se acumulen en el litoral de la Comunitat, con registros «que podrán superar localmente los 100-200 litros», detalla Meteored.

«La franja de mayor inestabilidad se concentraría entre el jueves y el domingo por la mañana, pero el episodio podría alargarse o acortarse dependiendo de la evolución de esta vaguada retrógada», detallan los expertos de Meteored. Desde la plataforma indican que «no se atisba una situación extremadamente peligrosa», aunque las intensas y persistentes lluvias podrán dejar episodios adversos en distintas zonas, como fuertes vientos o inundaciones súbitas.

Desde la propia Aemet, aunque hablan de incertidumbre, aseguran que entre miércoles y domingo «se espera un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el Mediterráneo», pudiendo desplazarse hacia el interior. Por ahora, los modelos marcan el litoral sur y el norte de la provincia como los dos escenarios donde las lluvias descargarán más agua.