Urgente Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
Un barranco de Xàbia. AX

Primer municipio de Alicante que cancela las clases de la tarde por la alerta naranja

Se decreta también el cierre de espacios municipales al aire libre, como parques y cementerio

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:40

Comenta

La alerta naranja activada este lunes en el litoral norte de la provincia de Alicante, por lluvias y tormentas, ha provocado la suspensión de clases en la comarca de la Marina Alta.

El primer municipio en decretar esta medida ha sido Xàbia, con la suspensión de la actividad escolar durante la tarde de este lunes 13 de octubre.

Cecopal de Xàbia, celebrado este lunes. AX

El Ayuntamiento ha comunicado, tras celebrar una reunión del CECOPAL, el cierre de centros educativos como el IES La Mar, la Escuela de Adultos (EPA) y el Conservatorio de Música.

Asimismo, la medida también incluye el cierre de espacios municipales al aire libre como parques y el cementerio de Xàbia, así como la cancelación de todas las actividades deportivas.

Desde el Consistorio hacen un llamamiento a «extremar la precaución» con consejos como evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas ni barrancos y retirar objetos de balcones y terrazas que puedan caer.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

