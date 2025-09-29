Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas Pedreguer es, por ahora, la población donde ha llovido con más intensidad, mientras que localidades como Torre de lesMaçanes u Ondara superan los 70 litros

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:11 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

El episodio de fuertes lluvias de este lunes ha comenzado a hacerse notar en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja para toda la provincia por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por metro cuadrado. Los restos del huracán Gabrielle, llegado a la vertiente mediterránea en forma de borrasca postropical, han dejado al territorio a las puertas de una situación «potencialmente peligrosa».

Por el momento, la provincia de Valencia es la que se está llevando la peor parte, con acumulados superiores a los 100 litros por metro cuadrado en unas pocas horas. Allí, Emergencias ha activado la alerta roja por las fuertes lluvias. En Alicante, la situación también está empeorando en algunos puntos del interior y el norte.

Hasta las 11:00 h se han registrado chubascos muy intensos en la Torre de les Maçanes (l'Alacantí), con acumulados que superan los 70 l/m2. En otros puntos de las Marinas pasan ya de los 50 l/m2.



Fuente: AVAMET y AMETSE. pic.twitter.com/cvClLEp577 — Climatología UA (@climatologia_ua) September 29, 2025

En cuestión de una hora en Pedreguer se han registrado 44 litros por metro cuadrado, dejando las cifras de lo que va de jornada en más de 82 litros, según datos en tiempo real de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Las tormentas están descargando con fuerza en las zonas del norte e interior de la provincia. La primera localidad en registrar los mayores acumulados ha sido Torre de les Maçanes. La localidad de l'Alacantí ha llegado a los 70 litros por metro cuadrado.

Desde el Laboratorio de Climatología de la Universida de Alicante (UA) avisan de que hasta las 11 horas se han registrado «chubascos muy intensos» en esta localidad de l'Alacantí, mientras que en otras zonas de las Marinas ya sobrepasan los 60 litros por metro cuadrado.

Los expertos del laboratorio alertan de que «de momento las precipitaciones están siendo irregulares, pero en las próximas horas afectarán a más zonas y descargarán con fuerza». Desde el Laboratorio piden extremar precauciones y seguir los canales oficiales de comunicación.

Previsión del martes

De cara a este martes, la Aemet ha activado la alerta naranja en todo el litoral de la provincia de Alicante y mantiene la amarilla por lluvias fuertes en el interior. Se esperan acumulados que puedan sobrepasar en cuestión de horas los 100 litros por metro cuadrado.