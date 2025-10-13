Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Vistas de Forna durante la tarde de este lunes. AVAMET

Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento

La Aemet y Emergencias activan los avisos por precipitaciones que podrían dejar hasta 140 litros por metro cuadrado en doce horas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:08

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat han reactivado los avisos naranja y amarillo en la provincia de Alicante.

El organismo estatal ha pintado de ambos colores las distintas comarcas de la provincia de Alicante, las cuales permanecerán en alerta hasta la medianoche de este lunes.

La cola de la vaguada, también llamada dana 'Alice' por la Aemet, dejará sus últimos efectos en toda la provincia. Entre ellos, lluvias, tormentas, rachas de viento muy fuertes y granizo.

En este sentido, la Aemet señala que en el litoral norte de Alicante -en alerta naranja- se prevén lluvias y tormentas que podrían dejar hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, y acumulados de 60 mm en una hora.

Además, las tormentas se prevén tanto en el litoral norte de la provincia de Alicante, como en el litoral sur y el interior. El organismo del Miteco incide en que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Asimismo, los efectos de 'Alice' también se podrán notar en el litoral sue de Alicante con lluvias que podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La previsión de la Aemet es desactivar la alerta naranja a partir de la medianoche en el litoral norte de Alicante, pasando a ser aviso amarillo -hasta las siete de la mañana-; mientras este desaparecerá del resto de la provincia de cara al martes.

Municipios por comarcas

Alerta naranja

Municipios de la Marina Alta con alerta naranja

  • Alcalalí

  • L'Atzúbia

  • Beniarbeig

  • Benigembla

  • Benidoleig

  • Benimeli

  • Benissa

  • Poble Nou de Benitatxell

  • Calpe

  • Castell de Castells

  • Dénia

  • Gata de Gorgos

  • Xaló

  • Xàbia

  • Llíber

  • Murla

  • Ondara

  • Orba

  • Parcent

  • Pedreguer

  • Pego

  • Ràfol d'Almúnia

  • Sagra

  • Sanet y Negrals

  • Senija

  • La Vall de Laguar

  • La Vall de Gallinera

  • La Vall d'Ebo

  • La Vall d'Alcalà

  • Els Poblets

  • Teulada-Moraira

  • Tormos

  • El Verger

Municipios de la Marina Baixa con aviso naranja

  • Altea

  • Bolulla

  • Beniardà

  • Benifato

  • Benimantell

  • Callosa d'en Sarrià

  • Confrides

  • El Castell de Guadalest

  • Sella

  • Tàrbena

Municipios de El Comtat con aviso naranja

  • Alcosser de Planes

  • Alfafara

  • Almudaina

  • L'Alqueria d'Asnar

  • Balones

  • Beniarrés

  • Benilloba

  • Benillup

  • Benimarfull

  • Benimassot

  • Cocentaina

  • Facheca

  • Famorca

  • Gaianes

  • Gorga

  • L'Orxa

  • Millena

  • Muro de Alcoi

  • Planes

  • Quatretondeta

  • Tollos

Municipios de la Marina Baixa en alerta amarilla

  • Benidorm

  • L'Alfàs del Pi

  • La Vila Joiosa

  • Finestrat

  • Polop

  • La Nucia

  • Relleu

  • Orxeta

Municipios de L'Alacantí en aviso amarillo

  • Alicante

  • Mutxamel

  • Sant Joan

  • San Vicente del Raspeig

  • Busot

  • Aigües

  • Agost

  • La Torre de les Maçanes

  • Xixona

Municipios de L'Alcoià en aviso amarillo

  • Alcoi

  • Banyeres de Mariola

  • Benifallim

  • Castalla

  • Ibi

  • Onil

  • Penàguila

  • Tibi

Municipios del Alto Vinalopó en alerta amarilla

  • Beneixama

  • Biar

  • Cañada

  • Campo de Mirra

  • La Canyada

  • Sax

  • Salinas

  • Villena

Municipios del Medio Vinalopó en alerta amarilla

  • Aspe

  • Elda

  • Hondón de las Nieves

  • Hondón de los Frailes

  • Monforte del Cid

  • Monóvar

  • Novelda

  • Petrer

  • Pinoso

  • La Romana

Municipios del Bajo Vinalopó en alerta amarilla

  • Elche

  • Santa Pola

  • Crevillente

Municipios de la Vega Baja en alerta amarilla

  • Albatera

  • Algorfa

  • Almoradí

  • Benferri

  • Benijófar

  • Bigastro

  • Callosa de Segura

  • Catral

  • Cox

  • Daya Nueva

  • Daya Vieja

  • Dolores

  • Formentera del Segura

  • Granja de Rocamora

  • Guardamar del Segura

  • Jacarilla

  • Los Montesinos

  • Orihuela

  • Pilar de la Horadada

  • Rafal

  • Redován

  • Rojales

  • San Fulgencio

  • San Isidro

  • San Miguel de Salinas

  • Torrevieja

