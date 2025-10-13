Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento La Aemet y Emergencias activan los avisos por precipitaciones que podrían dejar hasta 140 litros por metro cuadrado en doce horas

Vistas de Forna durante la tarde de este lunes.

Adrián Mazón Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 17:08

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat han reactivado los avisos naranja y amarillo en la provincia de Alicante.

El organismo estatal ha pintado de ambos colores las distintas comarcas de la provincia de Alicante, las cuales permanecerán en alerta hasta la medianoche de este lunes.

La cola de la vaguada, también llamada dana 'Alice' por la Aemet, dejará sus últimos efectos en toda la provincia. Entre ellos, lluvias, tormentas, rachas de viento muy fuertes y granizo.

En este sentido, la Aemet señala que en el litoral norte de Alicante -en alerta naranja- se prevén lluvias y tormentas que podrían dejar hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, y acumulados de 60 mm en una hora.

Además, las tormentas se prevén tanto en el litoral norte de la provincia de Alicante, como en el litoral sur y el interior. El organismo del Miteco incide en que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Asimismo, los efectos de 'Alice' también se podrán notar en el litoral sue de Alicante con lluvias que podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La previsión de la Aemet es desactivar la alerta naranja a partir de la medianoche en el litoral norte de Alicante, pasando a ser aviso amarillo -hasta las siete de la mañana-; mientras este desaparecerá del resto de la provincia de cara al martes.

Municipios por comarcas Alerta naranja

Municipios de la Marina Alta con alerta naranja Alcalalí

L'Atzúbia

Beniarbeig

Benigembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Poble Nou de Benitatxell

Calpe

Castell de Castells

Dénia

Gata de Gorgos

Xaló

Xàbia

Llíber

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Pego

Ràfol d'Almúnia

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

La Vall de Laguar

La Vall de Gallinera

La Vall d'Ebo

La Vall d'Alcalà

Els Poblets

Teulada-Moraira

Tormos

El Verger

Municipios de la Marina Baixa con aviso naranja Altea

Bolulla

Beniardà

Benifato

Benimantell

Callosa d'en Sarrià

Confrides

El Castell de Guadalest

Sella

Tàrbena

Municipios de El Comtat con aviso naranja Alcosser de Planes

Alfafara

Almudaina

L'Alqueria d'Asnar

Balones

Beniarrés

Benilloba

Benillup

Benimarfull

Benimassot

Cocentaina

Facheca

Famorca

Gaianes

Gorga

L'Orxa

Millena

Muro de Alcoi

Planes

Quatretondeta

Tollos

Municipios por comarcas Alerta amarilla

Municipios de la Marina Baixa en alerta amarilla Benidorm

L'Alfàs del Pi

La Vila Joiosa

Finestrat

Polop

La Nucia

Relleu

Orxeta

Municipios de L'Alacantí en aviso amarillo Alicante

Mutxamel

Sant Joan

San Vicente del Raspeig

Busot

Aigües

Agost

La Torre de les Maçanes

Xixona

Municipios de L'Alcoià en aviso amarillo Alcoi

Banyeres de Mariola

Benifallim

Castalla

Ibi

Onil

Penàguila

Tibi

Municipios del Alto Vinalopó en alerta amarilla Beneixama

Biar

Cañada

Campo de Mirra

La Canyada

Sax

Salinas

Villena

Municipios del Medio Vinalopó en alerta amarilla Aspe

Elda

Hondón de las Nieves

Hondón de los Frailes

Monforte del Cid

Monóvar

Novelda

Petrer

Pinoso

La Romana

Municipios del Bajo Vinalopó en alerta amarilla Elche

Santa Pola

Crevillente

Municipios de la Vega Baja en alerta amarilla Albatera

Algorfa

Almoradí

Benferri

Benijófar

Bigastro

Callosa de Segura

Catral

Cox

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera del Segura

Granja de Rocamora

Guardamar del Segura

Jacarilla

Los Montesinos

Orihuela

Pilar de la Horadada

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Isidro

San Miguel de Salinas

Torrevieja