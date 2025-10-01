Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo El plan especial de inundaciones se ha puesto en marcha a las 5.40 horas de este miércoles tras acumular casi 60 litros por metro cuadrado

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:47 | Actualizado 08:19h.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el aviso naranja en el norte de la provincia de Alicante durante la madrugada. Ha sido en apenas hora y media cuando se han registrado cerca de 60 litros por metro cuadrado en el litoral.

Las lluvias han vuelto a la Marina Alta de Alicante pasadas las 4.30 horas de esta madrugada. En tan solo una hora han dejado acumulados 40 mm, por lo que Emergencias ha decretado la alerta naranja del plan especial de inundaciones -al que se suman los municipios de El Comtat- en dicho momento.

Durante estas primeras horas de la jornada, distintos municipios superan los 50 litros por metro cuadrado. Es el caso de Dénia que ya acumula un total de 57,2 mm desde las 4.30 horas y Jávea, con 48,2 mm registrados durante la madrugada de este miércoles.

Las estaciones meteorológicas de Avamet en la Marina Alta desvelan otros registros en distintos puntos de la comarca. En Pego se han registrado 18,6 litros por metro cuadrado, mientras en Teulada el acumulado llega a los 15,6 mm, en L'Atzúbia a los 15,2 mm y en El Poble Nou de Benitatxell a las 13,5 mm.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no avisa de ningún tipo de riesgo en la zona, dejando el mapa de la Marina Alta y El Comtat en color verde tras estos acumulados vividos durante la madrugada.

Municipios con alerta naranja en la Marina Alta: Alcalalí

L'Atzúbia

Beniarbeig

Benidoleig

Benigembla

Benimeli

Benissa

Calp

Castell de Castells

Dénia

Gata de Gorgos

Llíber

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Pego

El Poble Nou de Benitatxell

Els Poblets

El Ràfol d'Almúnia

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Teulada

Tormos

La Vall d'Alcalà

La Vall de Gallinera

La Vall de Laguar

La Vall d'Ebo

El Verger

Xaló

Xàbia

Municipios con alerta naranja en El Comtat: Agres

Alcosser de Planes

Alcoleja

Alfafara

Almudaina

L'Alqueria d'Asnar

Balones

Benasau

Beniarrés

Benilloba

Benillup

Benimarfull

Benimassot

Cocentaina

Fageca

Famorca

Gaianes

Gorga

Millena

Muro de Alcoy

L'Orxa / Lorcha

Planes

Quatretondeta

Tollos