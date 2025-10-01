Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo
El plan especial de inundaciones se ha puesto en marcha a las 5.40 horas de este miércoles tras acumular casi 60 litros por metro cuadrado
Alicante
Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:47
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el aviso naranja en el norte de la provincia de Alicante durante la madrugada. Ha sido en apenas hora y media cuando se han registrado cerca de 60 litros por metro cuadrado en el litoral.
Las lluvias han vuelto a la Marina Alta de Alicante pasadas las 4.30 horas de esta madrugada. En tan solo una hora han dejado acumulados 40 mm, por lo que Emergencias ha decretado la alerta naranja del plan especial de inundaciones -al que se suman los municipios de El Comtat- en dicho momento.
Durante estas primeras horas de la jornada, distintos municipios superan los 50 litros por metro cuadrado. Es el caso de Dénia que ya acumula un total de 57,2 mm desde las 4.30 horas y Jávea, con 48,2 mm registrados durante la madrugada de este miércoles.
Las estaciones meteorológicas de Avamet en la Marina Alta desvelan otros registros en distintos puntos de la comarca. En Pego se han registrado 18,6 litros por metro cuadrado, mientras en Teulada el acumulado llega a los 15,6 mm, en L'Atzúbia a los 15,2 mm y en El Poble Nou de Benitatxell a las 13,5 mm.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no avisa de ningún tipo de riesgo en la zona, dejando el mapa de la Marina Alta y El Comtat en color verde tras estos acumulados vividos durante la madrugada.
Municipios con alerta naranja en la Marina Alta:
-
Alcalalí
-
L'Atzúbia
-
Beniarbeig
-
Benidoleig
-
Benigembla
-
Benimeli
-
Benissa
-
Calp
-
Castell de Castells
-
Dénia
-
Gata de Gorgos
-
Llíber
-
Murla
-
Ondara
-
Orba
-
Parcent
-
Pedreguer
-
Pego
-
El Poble Nou de Benitatxell
-
Els Poblets
-
El Ràfol d'Almúnia
-
Sagra
-
Sanet y Negrals
-
Senija
-
Teulada
-
Tormos
-
La Vall d'Alcalà
-
La Vall de Gallinera
-
La Vall de Laguar
-
La Vall d'Ebo
-
El Verger
-
Xaló
-
Xàbia
Municipios con alerta naranja en El Comtat:
-
Agres
-
Alcosser de Planes
-
Alcoleja
-
Alfafara
-
Almudaina
-
L'Alqueria d'Asnar
-
Balones
-
Benasau
-
Beniarrés
-
Benilloba
-
Benillup
-
Benimarfull
-
Benimassot
-
Cocentaina
-
Fageca
-
Famorca
-
Gaianes
-
Gorga
-
Millena
-
Muro de Alcoy
-
L'Orxa / Lorcha
-
Planes
-
Quatretondeta
-
Tollos
