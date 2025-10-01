Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: municipios en riesgo
Carreteras cortadas en Dénia. PLD

Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo

El plan especial de inundaciones se ha puesto en marcha a las 5.40 horas de este miércoles tras acumular casi 60 litros por metro cuadrado

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:47

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el aviso naranja en el norte de la provincia de Alicante durante la madrugada. Ha sido en apenas hora y media cuando se han registrado cerca de 60 litros por metro cuadrado en el litoral.

Las lluvias han vuelto a la Marina Alta de Alicante pasadas las 4.30 horas de esta madrugada. En tan solo una hora han dejado acumulados 40 mm, por lo que Emergencias ha decretado la alerta naranja del plan especial de inundaciones -al que se suman los municipios de El Comtat- en dicho momento.

Aviso de Emergencias durante la madrugada. GVA

Durante estas primeras horas de la jornada, distintos municipios superan los 50 litros por metro cuadrado. Es el caso de Dénia que ya acumula un total de 57,2 mm desde las 4.30 horas y Jávea, con 48,2 mm registrados durante la madrugada de este miércoles.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Las estaciones meteorológicas de Avamet en la Marina Alta desvelan otros registros en distintos puntos de la comarca. En Pego se han registrado 18,6 litros por metro cuadrado, mientras en Teulada el acumulado llega a los 15,6 mm, en L'Atzúbia a los 15,2 mm y en El Poble Nou de Benitatxell a las 13,5 mm.

Mapa de la Aemet, sin avisos en la provincia de Alicante. AEMET

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no avisa de ningún tipo de riesgo en la zona, dejando el mapa de la Marina Alta y El Comtat en color verde tras estos acumulados vividos durante la madrugada.

Municipios con alerta naranja en la Marina Alta:

  • Alcalalí

  • L'Atzúbia

  • Beniarbeig

  • Benidoleig

  • Benigembla

  • Benimeli

  • Benissa

  • Calp

  • Castell de Castells

  • Dénia

  • Gata de Gorgos

  • Llíber

  • Murla

  • Ondara

  • Orba

  • Parcent

  • Pedreguer

  • Pego

  • El Poble Nou de Benitatxell

  • Els Poblets

  • El Ràfol d'Almúnia

  • Sagra

  • Sanet y Negrals

  • Senija

  • Teulada

  • Tormos

  • La Vall d'Alcalà

  • La Vall de Gallinera

  • La Vall de Laguar

  • La Vall d'Ebo

  • El Verger

  • Xaló

  • Xàbia

Municipios con alerta naranja en El Comtat:

  • Agres

  • Alcosser de Planes

  • Alcoleja

  • Alfafara

  • Almudaina

  • L'Alqueria d'Asnar

  • Balones

  • Benasau

  • Beniarrés

  • Benilloba

  • Benillup

  • Benimarfull

  • Benimassot

  • Cocentaina

  • Fageca

  • Famorca

  • Gaianes

  • Gorga

  • Millena

  • Muro de Alcoy

  • L'Orxa / Lorcha

  • Planes

  • Quatretondeta

  • Tollos

Publicidad

Top 50
  1. 1 La alerta por lluvias devuelve la pesadilla a Alicante: 28 años de la peor riada en la ciudad
  2. 2 Estos son los municipios de Alicante donde más ha llovido este martes
  3. 3 Vandalizan un instituto en Alicante y se dejan los patinetes dentro
  4. 4 Fran Sol y Slavy: de la ilusión a la desesperación
  5. 5 La provincia de Alicante deja atrás la alerta por lluvias este martes tras registrar acumulados por encima de 100 litros
  6. 6 Retenciones y obstáculos en las carreteras de Alicante durante la alerta naranja por lluvias
  7. 7 El puerto de Alicante instalará una megaplanta frigorífica para conservar frutas y verduras
  8. 8 Una reyerta entre dos grupos de jóvenes en Elche deja un apuñalado y un menor detenido
  9. 9 Polémica en Alicante: el obispo Munilla compara los abortos en España con Gaza y carga contra la web financiada por el Gobierno
  10. 10 Adiós a una «deuda histórica» con la UA y la UMH: el nuevo plan de financiación asegura sueldos, nuevos contratos y reformas de infraestructuras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo

Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo