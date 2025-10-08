Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre La Aemet prevé lluvias y tormentas con acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado, además de posible granizo

La provincia de Alicante cuenta las horas para activar distintas alertas, que se extenderán a lo largo de este puente de octubre. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el Centro de Coordinación de Emergencias han puesto en marcha la situación de preemergencia.

El aviso, enviado a las agencias y ayuntamientos implicados en situaciones de emergencia por inundaciones, advierte de que, según la predicción de la Aemet, está prevista una persistencia del episodio durante varios días y destaca que la mayor intensidad se concentrará en el cabo de La Nao, donde la precipitación se prevé localmente muy fuerte.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado este martes la alerta por lluvias y tormentas con nivel amarillo en el litoral norte de Alicante, la cual se extenderá hasta este miércoles. Además, avisa de que existe una alta incertidumbre con respecto a la posición de la dana 'Alice'.

Avisos de la Aemet en Alicante

La Aemet tiene previsto activar la alerta naranja en el litoral norte de Alicante a partir de la medianoche de este miércoles a jueves, tiñendo de este color de riesgo importante a las comarcas de la Marina Alta y El Comtat.

Será ahí donde, según el organismo del Miteco, la dana podría descargar hasta 100 litros por metro cuadrado en solo doce horas, acompañado de posible granizo y vientos fuertes.

Mientras, el resto de la provincia de Alicante estará en alerta amarilla durante toda la jornada de este jueves 9 de octubre, debido a lluvias y tormentas que podrían descargar hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Dana 'Alice' en Alicante Avisos por comarcas y municipios

Alerta naranja en la Marina Alta Dénia

Xàbia

Calpe

Benissa

Teulada-Moraira

Gata de Gorgos

Pego

Ondara

El Verger

Els Poblets

Pedreguer

Orba

Benidoleig

Benigembla

Parcent

Murla

Alcalalí

Llíber

Xaló

Senija

Castell de Castells

Vall de Laguar

Vall d'Ebo

Vall d'Alcalà

Vall de Gallinera

Sagra

Tormos

Benimeli

Rafol d'Almúnia

Sanet y Negrals

Beniarbeig

La Vall de Pop

Alerta naranja en El Comtat Almudaina

L'Alqueria d'Asnar

Alcosser de Planes

Alfafara

Beniarrés

Benilloba

Benillup

Benimarfull

Benimassot

Cocentaina

Fageca

Famorca

Gayanes

Gaianes

Gorga

Millena

Muro de Alcoi

Planes

Quatretondeta

Tollos

L'Orxa

Alerta amarilla en L'Alcoià Alcoi

Ibi

Onil

Castalla

Banyeres de Mariola

Tibi

Biar

Penàguila

Alerta amarilla en la Marina Baixa Benidorm

La Vila Joiosa

Altea

Callosa d'en Sarrià

La Nucia

L'Alfàs del Pi

Polop

Finestrat

Bolulla

Tàrbena

Confrides

Beniardà

Benifato

Benimantell

Castell de Guadalest

Orxeta

Relleu

Sella

Alerta amarilla en L'Alacantí Alicante

El Campello

Mutxamel

Sant Joan d'Alacant

Sant Vicent del Raspeig

Agost

Busot

Aigües

Xixona

Alerta amarilla en el Alto Vinalopó Villena

Beneixama

Biar

Canyada

Campo de Mirra

Sax

Salinas

Alerta amarilla en el Medio Vinalopó Elda

Petrer

Monóvar

Pinoso

Novelda

Aspe

La Romana

Monforte del Cid

Hondón de las Nieves

Hondón de los Frailes

Alerta amarilla en el Bajo Vinalopó Elche

Santa Pola

Crevillente

Alerta amarilla en la Vega Baja Albatera

Algorfa

Almoradí

Benejúzar

Benferri

Benijófar

Bigastro

Callosa de Segura

Cox

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera del Segura

Granja de Rocamora

Guardamar del Segura 🏖️

Jacarilla

Los Montesinos

Orihuela

Pilar de la Horadada

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Isidro

San Miguel de Salinas

Torrevieja

Catral