Nubes sobre la ciudad de Alicante. TCM

Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre

La Aemet prevé lluvias y tormentas con acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado, además de posible granizo

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:24

La provincia de Alicante cuenta las horas para activar distintas alertas, que se extenderán a lo largo de este puente de octubre. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el Centro de Coordinación de Emergencias han puesto en marcha la situación de preemergencia.

El aviso, enviado a las agencias y ayuntamientos implicados en situaciones de emergencia por inundaciones, advierte de que, según la predicción de la Aemet, está prevista una persistencia del episodio durante varios días y destaca que la mayor intensidad se concentrará en el cabo de La Nao, donde la precipitación se prevé localmente muy fuerte.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado este martes la alerta por lluvias y tormentas con nivel amarillo en el litoral norte de Alicante, la cual se extenderá hasta este miércoles. Además, avisa de que existe una alta incertidumbre con respecto a la posición de la dana 'Alice'.

Avisos de la Aemet en Alicante

La Aemet tiene previsto activar la alerta naranja en el litoral norte de Alicante a partir de la medianoche de este miércoles a jueves, tiñendo de este color de riesgo importante a las comarcas de la Marina Alta y El Comtat.

Aviso de la Aemet.

Será ahí donde, según el organismo del Miteco, la dana podría descargar hasta 100 litros por metro cuadrado en solo doce horas, acompañado de posible granizo y vientos fuertes.

Mientras, el resto de la provincia de Alicante estará en alerta amarilla durante toda la jornada de este jueves 9 de octubre, debido a lluvias y tormentas que podrían descargar hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Dana 'Alice' en Alicante

Avisos por comarcas y municipios

Alerta naranja en la Marina Alta

  • Dénia

  • Xàbia

  • Calpe

  • Benissa

  • Teulada-Moraira

  • Gata de Gorgos

  • Pego

  • Ondara

  • El Verger

  • Els Poblets

  • Pedreguer

  • Orba

  • Benidoleig

  • Benigembla

  • Parcent

  • Murla

  • Alcalalí

  • Llíber

  • Xaló

  • Senija

  • Castell de Castells

  • Vall de Laguar

  • Vall d'Ebo

  • Vall d'Alcalà

  • Vall de Gallinera

  • Sagra

  • Tormos

  • Benimeli

  • Rafol d'Almúnia

  • Sanet y Negrals

  • Beniarbeig

  • La Vall de Pop

Alerta naranja en El Comtat

  • Almudaina

  • L'Alqueria d'Asnar

  • Alcosser de Planes

  • Alfafara

  • Beniarrés

  • Benilloba

  • Benillup

  • Benimarfull

  • Benimassot

  • Cocentaina

  • Fageca

  • Famorca

  • Gayanes

  • Gaianes

  • Gorga

  • Millena

  • Muro de Alcoi

  • Planes

  • Quatretondeta

  • Tollos

  • L'Orxa

Alerta amarilla en L'Alcoià

  • Alcoi

  • Ibi

  • Onil

  • Castalla

  • Banyeres de Mariola

  • Tibi

  • Biar

  • Penàguila

Alerta amarilla en la Marina Baixa

  • Benidorm

  • La Vila Joiosa

  • Altea

  • Callosa d'en Sarrià

  • La Nucia

  • L'Alfàs del Pi

  • Polop

  • Finestrat

  • Bolulla

  • Tàrbena

  • Confrides

  • Beniardà

  • Benifato

  • Benimantell

  • Castell de Guadalest

  • Orxeta

  • Relleu

  • Sella

Alerta amarilla en L'Alacantí

  • Alicante

  • El Campello

  • Mutxamel

  • Sant Joan d'Alacant

  • Sant Vicent del Raspeig

  • Agost

  • Busot

  • Aigües

  • Xixona

Alerta amarilla en el Alto Vinalopó

  • Villena

  • Beneixama

  • Biar

  • Canyada

  • Campo de Mirra

  • Sax

  • Salinas

Alerta amarilla en el Medio Vinalopó

  • Elda

  • Petrer

  • Monóvar

  • Pinoso

  • Novelda

  • Aspe

  • La Romana

  • Monforte del Cid

  • Hondón de las Nieves

  • Hondón de los Frailes

Alerta amarilla en el Bajo Vinalopó

  • Elche

  • Santa Pola

  • Crevillente

Alerta amarilla en la Vega Baja

  • Albatera

  • Algorfa

  • Almoradí

  • Benejúzar

  • Benferri

  • Benijófar

  • Bigastro

  • Callosa de Segura

  • Cox

  • Daya Nueva

  • Daya Vieja

  • Dolores

  • Formentera del Segura

  • Granja de Rocamora

  • Guardamar del Segura 🏖️

  • Jacarilla

  • Los Montesinos

  • Orihuela

  • Pilar de la Horadada

  • Rafal

  • Redován

  • Rojales

  • San Fulgencio

  • San Isidro

  • San Miguel de Salinas

  • Torrevieja

  • Catral

