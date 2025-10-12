La Aemet vuelve a activar este lunes la alerta naranja por lluvias con acumulados de 100 litros en el litoral norte de Alicante Se espera que el episodio de lluvias continúe, aunque con menor intensidad, e irá acompañado de tormentas con posible granizo

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 12 de octubre 2025, 20:16 | Actualizado 20:52h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar la alerta por lluvias en el litoral norte de la provincia de Alicante. Se esperan importantes aguaceros para este lunes que podrán dejar acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La agencia meteorológica había establecido en un primer momento la alerta amarilla para el inicio de la semana, elevándola a naranja para este lunes. Se esperan lluvias intensas y tormentas que podrán dejar granizo. Eso sí, los chubascos estarán lejos de tener la torrencialidad que han presentado durante el episodio de la dana 'Alice'.

12/10 19:18 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/hQKVONBeXa — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 12, 2025

Según destacan desde la propia Aemet este lunes «aumentará la inestabilidad en el centro e interior oriental peninsular y continuará en el área meditearránea». Se esperan «chubascos localmente fuertes en estas zonas» y a lo largo de la semana continuará la probabilidad de chubascos en puntos del Mediterráneo peninsular.

Para la jornada de este luens todo el litoral de la Comunitat se mantiene en alerta naranja y en el norte de Alicante el aviso entrará a partir de las 10 horas y hasta las 23 horas. De cara al martes, por el momento la Aemet mantiene la alerta amarilla de madrugada y hasta primera hora de la jornada por las lluvias que descargarán en esta zona.

Desde Meteored apuntan a que se esperan «aguaceros intensos en el norte de Alicante, con acumulados de 80 a 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas«. Eso sí, Valencia será de nuevo una de las zonas más afectadas por las lluvias.

Meteored incide que «aunque la intensidad de las lluvias disminuirá con respecto a las que se han producido estos últimos días, seguirá presente una atmósfera muy inestable, persistiendo las fuertes lluvias en zonas ya castigadas».

De hecho, el norte de Alicante, junto con la Vega Baja, es una de las zonas más afectadas por estas lluvias. En los últimos tres días localidades como Sagra superan los 220 litros, mientras que Benimassot llega a los 198 litros por metro cuadrado, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).