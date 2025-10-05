Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Formación de nubes este domingo en el litoral norte de Alicante. CP

Cambio radical del tiempo en Alicante: las lluvias vuelven este lunes y anticipan una posible dana para el puente

El viento de Levante traerá nubes, chubascos y un descenso notable de las temperaturas, mientras los modelos apuntan a un giro más inestable a partir del 9 de octubre

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:40

Tras varios días de tregua, con el 'veranillo de San Miguel' asomando, el tiempo volverá a dar un giro en Alicante. Los diferentes modelos apuntan a que la jornada de lunes se vivirá con el regreso de las lluvias, que dejarán un ambiente más otoñal.

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante señala en su predicción que el viento de Levante y el aire frío en altura favorecerán la formación de nubosidad que «dejará lluvias débiles o localmente moderadas». Estas se irán extendiendo, a lo largo de la jornada, desde el litoral hacia el interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya prevé la llegada de chubascos durante la jornada de este lunes en la ciudad de Alicante -que estará cubierta por intervalos nubosos- con un 80% de probabilidad de precipitación.

Predicción de la Aemet para la semana del 6 de octubre. AEMET

Estos chubascos podrían acumular durante este lunes entre 20 y 30 litros por metro cuadrado, detalla también el proyecto 'Valencia Weather'. «La madrugada podría venir acompañada de lluvias moderadas, especialmente en zonas donde los vientos marítimos y la orografía favorezcan los acumulados».

A ello se suma una bajada de las temperaturas, con máximas que no superarán los 23 grados en la Vega Baja y el área metropolitana de Alicante, añaden también desde Meteorihuela, dejando atrás los valores de los últimos días.

Llegada de una vaguada

Este cambio en el tiempo de Alicante se debe a la retirada de un anticiclón atlántico centrado en las Azores. Este fenómeno ha mantenido la estabilidad durante los últimos días, apuntan desde Meteored, con valores «casi veraniegos».

Sin embargo, el patrón atmosférico comenzará a modificarse ya que «un cambio en el flujo dominante establecerá vientos del este, cargados de humedad mediterránea» que, al interaccionar con la orografía del litoral y con aire frío en niveles altos, favorecerán la formación de nubosidad compacta y precipitaciones.

De este modo, aparecerá una vaguada que dejará sus primeras precipitaciones en el entorno del Cabo de la Nao, en el municipio de Jávea. «Serán lluvias en general débiles y dispersas, aunque puntualmente moderadas», matizan desde Meteored.

¿Una dana durante el puente de octubre?

Pese a las lluvias de este lunes, la gran incógnita meteorológica se sitúa en el horizonte del puente del 9 d'Octubre en Alicante y el resto de la Comunitat. «Los modelos intuyen posibles cambios más importantes durante la segunda parte de la semana que viene, aunque aún la incertidumbre es considerable», avanza el Laboratorio de Climatología de la UA.

Desde la Aemet prevén también intervalos nubosos con lluvia entre el jueves 9 de octubre -Día de la Comunitat- y el domingo 12 -Día de la Hispanidad- con un puente que contará con precipitaciones en la provincia de Alicante.

Los modelos globales coinciden en que podría formarse una dana sobre el Mediterráneo occidental y su posición exacta será clave. Si se sitúa cerca de la Comunitat, expone 'Valencia Weather', podría dejar lluvias intensas y tormentas; si se desplaza más al sur, el tiempo se estabilizaría y llegaría un pequeño «veranillo de octubre».

Por el momento, los meteorólogos hacen un llamamiento a la calma, aunque remarcan que «el chorro polar, tras lanzar una última onda hacia el Mediterráneo oriental, va a disolverse como un azucarillo en latitudes medias y tratará de recomponerse más al norte». Además, anuncian días de borrascas que circularán por Europa y podrían llegar a la provincia de Alicante y la Comunitat.

