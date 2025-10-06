Las lluvias sorprenden por la noche en la Vega Baja con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado San Miguel de Salinas es la localidad donde ha caído más agua y Torrevieja anota importantes registros

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 12:56

Este lunes comienza una semana convulsa en cuanto al tiempo, con previsión de lluvias a principios y de cara al puente. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba de la probabilidad de chubascos moderados entre la noche del domingo y la jornada del lunes, y así ha sido en la Vega Baja.

Así, este lunes se han acumulado casi 60 litros por metro cuadrado en San Miguel de Salinas, según datos de Proyecto Mastral, que indican que «las lluvias de esta noche han superado todos los pronósticos». Torrevieja ha sido otra de las localidades donde más ha llovido en la zona, con más de 30 litros por metro cuadrado.

¡Buenos días! Estaba previsto que pudiera llover, pero no tanto. Las lluvias de esta noche han superado todos los pronósticos y hoy nos levantamos con registros que han llegado a superar los 30 l/m2 en #Torrevieja y se han acercado a los 60 l/m2 en San Miguel de Salinas. pic.twitter.com/1MREZxbJb9 — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) October 6, 2025

Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) apuntan que «ningún modelo intuía estos acumulados en nuestras comarcas». De hecho en el sur, Pilar de la Horadada es otra de las localidades con cifras que rozan los 30 litros, tal y como recoge la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Climatología de la UA explica que todavía hay probabilidades de lluvia este lunes, ya que sopla aire de levante y «habrá algo de aire frío en altura». Esto favorecerá la formación de nubosidad, «que dejará lluvias débiles o localmente moderadas, extendiéndose del litoral hacia el interior».

Todavía es pronto para saber como evolucionará el episodio de cara al avance de la semana. «Los modelos intuyen posibles cambios más importantes durante la segunda parte de la semana, aunque la incertidumbre aún es considerable», remarcan los expertos.

Pese a las lluvias de este lunes, la gran incógnita meteorológica se sitúa en el horizonte del puente del 9 d'Octubre en Alicante y el resto de la Comunitat. Desde la Aemet prevén intervalos nubosos con lluvia entre el jueves 9 de octubre -Día de la Comunitat- y el domingo 12 -Día de la Hispanidad- con un puente que contará con precipitaciones en la provincia de Alicante.