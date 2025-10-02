Educación plantea que los directores de los colegios se encarguen del envío de alertas en caso de emergencia por lluvias e inundaciones Si el aviso fuese rojo, sería la autoridad municipal la que determinaría el cierre del centro o suspensión de clases | La conselleria quiere que haya un responsable en cada centro educativo que coordine las actuaciones en estos supuestos

Una madre lleva a brazos a su hijo en un colegio de Dénia durante un día de lluvias.

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 14:31 | Actualizado 14:51h.

La Conselleria de Educación ha planteado en el borrador del nuevo protocolo de actuación en los centros educativos que sean los directores de cada colegio e instituto los que se encarguen del envío de avisos y alertas en caso de emergencia meteorológica.

El borrador, en el que se está trabajando desde hace meses, se ha presentado a los sindicatos y pretende establecer medidas de actuación internas en cada centro en caso de emergencia como lluvias o inundaciones. Así, se plantea que cada centro educativo escoja a una persona del equipo directivo para la gestión de alertas y la coordinación de las actuaciones necesarias en caso de emergencia.

Según detallan desde Educación, el protocolo pretende establecer «un marco de actuación que permita contrarrestar los posibles efectos negativos de las situaciones de emergencia causadas por riesgos externos», además de «garantizar de este modo la seguridad y salud tanto de las personas trabajadoras de los centros docentes como del alumnado». Eso sí, en el caso de alerta roja, sería la autoridad municipal la que tiene la última palabra para el cierre de los centros o la suspensión de las clases.

Una vez declarada la alerta interna, el protocolo se extiende tanto a los trabajadores en el centro como aquello que se tengan que desplazar atravesando la zona afectada, tanto del colegio a casa como en sentido contrario. Además, el texto establece las actuaciones específicas que se tendrán que adoptar según el nivel de riesgo.

La reunión mantenida por el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, y los sindicatos de la Mesa Sectorial ha abordado también temas como el orden que convoca las oposiones a maestros, que se iniciarán este vez en septiembre de 2026 con tribunales cuyos miembros estarán liberados de su tarea docente.

Asimismo, el director general de Personal Docente ha abordado con los sindicatos la circular que modifica los permisos y licencias de los docentes valencianos ya que se modifica de acuerdo con las novedades del Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado de menores.

Por último, en la Mesa Sectorial se han tratado las resoluciones que regulan el próximo concurso de traslados para todo el profesorado de la Comunitat Valenciana, que este año tiene carácter autonómico con el objetivo de que este proceso se convoque y se resuelva antes que en cursos anteriores.

