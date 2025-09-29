Primeros municipios de la provincia de Alicante que suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes Las actividades deportivas, al aire libre y en mercados también quedan canceladas

Adrián Mazón Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:15 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

Las cancelaciones de clases y cierre de colegios por las lluvias y tormentas continúan este martes en la provincia de Alicante. Dos municipios ya han decretado la medida de cara a las próximas 24 horas debido a la situación meteorológica emitida por la Aemet.

Así, los Ayuntamientos de Orihuela y El Campello han sido los primero en anunciar la cancelación de clases en colegios e institutos durante la jornada de este martes 30 de septiembre.

Sus alcaldes, Pepe Vegara y Juan José Berenguer, respectivamente, han firmado sendos decretos para suspender de forma temporal la actividad lectiva, además de clausurar los espacios municipales y al aire libre.

La decisión, en el caso de Orihyuela, se adopta tras el informe de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, que recomienda extremar la precaución ante la activación del nivel naranja por lluvias y amarillo por tormentas en toda la provincia desde las 21 horas de este lunes 29 de septiembre hasta las 11.59 horas del martes 30.

De este modo, el decreto establece que las clases y actividades quedarán suspendidas en este municipio de Alicante a partir de las 20 horas de este lunes, 29 de septiembre, y hasta mañana martes 30, cuando se reanudarán a partir de las 14 horas «siempre que no haya incidencias y el nivel de riesgo descienda», detallan.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha subrayado que «la prioridad absoluta es la seguridad de la ciudadanía, especialmente de los escolares y de todas aquellas personas que pudieran verse expuestas a riesgos en desplazamientos o actividades al aire libre».

Por ello, el decreto también se amplía a actividades al aire libre, deportivas, instalaciones municipales y mercados; las cuales quedarán suspendidas y cerradas al público durante este episodio de alerta por lluvias y tormentas.

El Ayuntamiento de Orihuela ha activado un dispositivo especial de Seguridad y Emergencias para el seguimiento de la situación y la atención de posibles incidencias.