Vías levantadas en el litoral sur de Alicante. TC

Las cinco noticias más destacadas de este sábado 27 de septiembre en Alicante

TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:04

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 27 de septiembre.

  1. 1

    Imagen principal - Adif renueva las vías férreas en el litoral sur de Alicante que deberá eliminar la Variante de Torrellano

    Adif renueva las vías férreas en el litoral sur de Alicante que deberá eliminar la Variante de Torrellano

Los operarios, grúas y piquetas han comenzado ya a trabajar este mismo sábado en el trazado ferroviario en el litoral sur de Alicante. A pesar de la sorpresa de los conductores que circulaban por la carretera de Elche en dirección a Urbanova, estas obras no son definitivas. Se trata de una renovación de la línea entre San Gabriel y Torrellano, como ya anunció Renfe unos días antes. Pincha aquí para leer la noticia completa.

  1. 2

    Imagen principal - Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio

    Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio

Patios sin barrer, basura sin recoger en días, cristales sin limpiar desde hace un año.... Los cuatro sindicatos del comité de empresa del servicio de limpieza en colegios y dependencias municipales de Alicante (CC OO, SEP-CV, CGT y UGT) han denunciado el «deterioro» en el servicio y la «grave situación» de los trabajadores. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 3

    Imagen principal - Aviso especial de Aemet por lluvias que podrían llegar a 250 litros por metro cuadrado

    Aviso especial de Aemet por lluvias que podrían llegar a 250 litros por metro cuadrado

Vuelve la pesadilla de todos los otoños. A punto de entrar en octubre, cuando se cumple un año de la dana que causó 229 fallecidos en la provincia de Valencia, la Comunitat vuvleve a ponese en guardia ante el primer riesgo «elevado» de inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante la previsión de acumulados superiores a los 200 y hasta los 250 litros por metro cuadrado (l/m2) entre el lunes 29 de septiembre y la primera mitad del martes 30 de septiembre. Clica aquí para leer la noticia completa

  1. 4

    Imagen principal - Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro

    Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro

Las calles de Alicante vuelven a acoger una competición deportiva este domingo, 28 de septiembre, por la mañana. La prueba obligará a cortes de tráfico en varias avenidas y vías principales del centro del casco urbano desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, según informa el Ayuntamiento. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 5

    Imagen principal - Los dónuts de Alicante a los que ni la 'Mona Lisa' se resiste

    Los dónuts de Alicante a los que ni la 'Mona Lisa' se resiste

En pleno centro de Alicante se alza Donatella by Suchi, un local rosa donde la 'Gioconda' sonríe distinto. No sostiene sus manos cruzadas ni se limita a observar, pues aquí aparece con un dónut entre los dedos, como si hubiera esperado siglos para dar ese mordisco. .Clica aquí para leer la noticia completa.

