El tiempo en Alicante: Aviso especial de Aemet por lluvias que podrían llegar a 250 litros por metro cuadrado La Generalitat decreta la alerta naranja en el litoral norte de la provincia

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:44 Comenta Compartir

Vuelve la pesadilla de todos los otoños. A punto de entrar en octubre, cuando se cumple un año de la dana que causó 229 fallecidos en la provincia de Valencia, la Comunitat vuvleve a ponese en guardia ante el primer riesgo «elevado» de inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante la previsión de acumulados superiores a los 200 y hasta los 250 litros por metro cuadrado (l/m2) entre el lunes 29 de septiembre y la primera mitad del martes 30 de septiembre.

A su vez, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido para el inicio de la semana la alerta naranja por fuertes y persistentes lluvias en el litoral norte de Alicante. El resto de la provincia permanece en aviso amarillo. Pero hay que estar atentos a las actualizaciones que en la próximas horas.

La causa es la llegada a la península del exhuracán 'Gabrielle', convertido ya en borrasca. Se esperan lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsular, que podrían provocar inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas. «El nivel de peligro potencial de esta situación es elevado«, certifica la Aemet.

27/09 11:43 Avisos activos pasado mañana en Comunitat Valenciana por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/jLK6ydwX9D — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 27, 2025

Se prevé que el lunes 29 y el martes 30 sean los días más adversos del episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes que podrían venir acompañados de granizo.

Los acumulados, según Aemet, se concentrarán en el sur de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia. Aquí podrían superarse los 200 o 250 litros por metro cuadrado (l/m2). Por este motivo, la Conselleria de Emergencias ha emitido un aviso especial, que ya ha sido enviado a las agencias y ayuntamientos implicados en situaciones de emergencia por inundaciones y donde recomienda extremar la vigilancia y seguridad y prestar atención a los avisos.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Recomendaciones

En el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda a los ayuntamientos que adopten medidas de prevención, como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. «Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas», ha alertado.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Igualmente, ha recomendado repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y recordado a los municipios que pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'. Además, recuerda la importancia de seguir «las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, como es el caso del teléfono único 112».