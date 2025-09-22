Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo El litoral sur de la provincia activa el aviso por riesgo a partir de la madrugada

Adrián Mazón Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:41

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio radical en las próximas horas en la provincia de Alicante. Ante un posible episodio de lluvias y tormentas, que podrían dejar granizo, activará a partir de la medianoche de este lunes el aviso amarillo.

Asimismo, El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (Emegències-112) también ha teñido de este color, que anuncia riesgo bajo, el mapa de la provincia de Alicante. Con ello, activa el Plan Especial de Inundaciones.

Ampliar

Durante este episodio de alerta amarilla, que se extenderá a partir de las 00.00 horas hasta las 7.59 horas del martes, la precipitación acumulada en una hora podría ser de 20 litros por metro cuadrado. Asimismo, la Aemet también avisa de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Las comarcas del litoral sur de Alicante en las que se activará el aviso amarillo son la Marina Baixa, L'Alacantí, el Bajo Vinalopó, la Vega Baja y el Medio Vinalopó.

Municipios de la Marina Baixa con alerta amarilla Polop

La Nucia

L'Alfàs del Pi

Benidorm

La Vila Joiosa

Relleu

Orxeta

Finestrat

Municipios de L'Alacantí con alerta amarilla Alicante

El Campello

Sant Joan d'Alacant

San Vicente del Raspeig

Agost

Aigües

Mutxamel

Municipios del Medio Vinalopó con alerta amarilla Monforte del Cid

Novelda

Aspe

Hondón de las Nieves

Hondón de los Frailes

Municipios del Bajo Vinalopó con alerta amarilla Elche

Santa Pola

Crevillente

Municipios de la Vega Baja con alerta amarilla Albatera

Algorfa

Almoradí

Benejúzar

Benferri

Benijófar

Bigastro

Callosa de Segura

Catral

Cox

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera del Segura

Granja de Rocamora

Guardamar del Segura

Jacarilla

Los Montesinos

Orihuela

Pilar de la Horadada

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Isidro

San Miguel de Salinas

Torrevieja