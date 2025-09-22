Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
Mapa de la alerta amarilla en Alicante. AEMET

Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo

El litoral sur de la provincia activa el aviso por riesgo a partir de la madrugada

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:41

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio radical en las próximas horas en la provincia de Alicante. Ante un posible episodio de lluvias y tormentas, que podrían dejar granizo, activará a partir de la medianoche de este lunes el aviso amarillo.

Asimismo, El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (Emegències-112) también ha teñido de este color, que anuncia riesgo bajo, el mapa de la provincia de Alicante. Con ello, activa el Plan Especial de Inundaciones.

Durante este episodio de alerta amarilla, que se extenderá a partir de las 00.00 horas hasta las 7.59 horas del martes, la precipitación acumulada en una hora podría ser de 20 litros por metro cuadrado. Asimismo, la Aemet también avisa de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Las comarcas del litoral sur de Alicante en las que se activará el aviso amarillo son la Marina Baixa, L'Alacantí, el Bajo Vinalopó, la Vega Baja y el Medio Vinalopó.

Municipios de la Marina Baixa con alerta amarilla

  • Polop

  • La Nucia

  • L'Alfàs del Pi

  • Benidorm

  • La Vila Joiosa

  • Relleu

  • Orxeta

  • Finestrat

Municipios de L'Alacantí con alerta amarilla

  • Alicante

  • El Campello

  • Sant Joan d'Alacant

  • San Vicente del Raspeig

  • Agost

  • Aigües

  • Mutxamel

Municipios del Medio Vinalopó con alerta amarilla

  • Monforte del Cid

  • Novelda

  • Aspe

  • Hondón de las Nieves

  • Hondón de los Frailes

Municipios del Bajo Vinalopó con alerta amarilla

  • Elche

  • Santa Pola

  • Crevillente

Municipios de la Vega Baja con alerta amarilla

  • Albatera

  • Algorfa

  • Almoradí

  • Benejúzar

  • Benferri

  • Benijófar

  • Bigastro

  • Callosa de Segura

  • Catral

  • Cox

  • Daya Nueva

  • Daya Vieja

  • Dolores

  • Formentera del Segura

  • Granja de Rocamora

  • Guardamar del Segura

  • Jacarilla

  • Los Montesinos

  • Orihuela

  • Pilar de la Horadada

  • Rafal

  • Redován

  • Rojales

  • San Fulgencio

  • San Isidro

  • San Miguel de Salinas

  • Torrevieja

