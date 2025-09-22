Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
El litoral sur de la provincia activa el aviso por riesgo a partir de la madrugada
Alicante
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:41
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio radical en las próximas horas en la provincia de Alicante. Ante un posible episodio de lluvias y tormentas, que podrían dejar granizo, activará a partir de la medianoche de este lunes el aviso amarillo.
Asimismo, El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (Emegències-112) también ha teñido de este color, que anuncia riesgo bajo, el mapa de la provincia de Alicante. Con ello, activa el Plan Especial de Inundaciones.
Durante este episodio de alerta amarilla, que se extenderá a partir de las 00.00 horas hasta las 7.59 horas del martes, la precipitación acumulada en una hora podría ser de 20 litros por metro cuadrado. Asimismo, la Aemet también avisa de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
Las comarcas del litoral sur de Alicante en las que se activará el aviso amarillo son la Marina Baixa, L'Alacantí, el Bajo Vinalopó, la Vega Baja y el Medio Vinalopó.
Municipios de la Marina Baixa con alerta amarilla
Polop
La Nucia
L'Alfàs del Pi
Benidorm
La Vila Joiosa
Relleu
Orxeta
Finestrat
Municipios de L'Alacantí con alerta amarilla
Alicante
El Campello
Sant Joan d'Alacant
San Vicente del Raspeig
Agost
Aigües
Mutxamel
Municipios del Medio Vinalopó con alerta amarilla
Monforte del Cid
Novelda
Aspe
Hondón de las Nieves
Hondón de los Frailes
Municipios del Bajo Vinalopó con alerta amarilla
Elche
Santa Pola
Crevillente
Municipios de la Vega Baja con alerta amarilla
Albatera
Algorfa
Almoradí
Benejúzar
Benferri
Benijófar
Bigastro
Callosa de Segura
Catral
Cox
Daya Nueva
Daya Vieja
Dolores
Formentera del Segura
Granja de Rocamora
Guardamar del Segura
Jacarilla
Los Montesinos
Orihuela
Pilar de la Horadada
Rafal
Redován
Rojales
San Fulgencio
San Isidro
San Miguel de Salinas
Torrevieja
