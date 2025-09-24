¿Qué tiempo hará en Alicante en otoño? Aemet hace su predicción La Comunitat ha vivido el verano más caluroso de su historia y el Mediterráneo presenta temperaturas máximas

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:17

La provincia de Alicante ha vivido el verano más caluroso de su historia, que en la Comunitat Valenciana ha tenido una temperatura media de 25,5 grados, que son 2,2 por encima de la media, según los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Ha hecho calor casi todos los días, pero más se ha notado por las noches: Alicante ha batido su récord de noches tropicales (aquellas por encima de 20 grados) con 102 madrugadas.

Por otro lado, el mar Mediterráneo sigue muy caliente y «está batiendo récords», a 27 grados centígrados, tres por encima de lo que sería normal. En estas condiciones ha entrado el otoño, tradicionalmente la estación más húmeda del año y que mayor peligro de lluvias torrenciales trae. Basta con acordarse de la pasada dana del 29 de octubre, que provocó 229 fallecidos.

¿Qué espera a la provincia de Alicante en otoño? Aemet prevé que este otoño sigue la tendencia de este verano «extraordinariamente cálido«, caracterizado por que »prácticamente todos los días las temperaturas han estado por encima« de la media.

En cuanto a precipitaciones, ante la relación que hay entre la temperatura del Mediterráneo y los temporales de otoño, cuando el mar está «muy caliente efectivamente hay potencialidad para que haya lluvias torrenciales, pero también deben darse otros factores»: que haya una masa de aire frío en altura y que choque con el aire cálido y húmedo de la superficie.

En este momento, según el delegado de Aemet en la Comunitat, Jorge Tamayo, «no hay ningún elemento que indique si vamos a estar por encima o por debajo del valor normal» de lluvias. Los episodios de precipitaciones torrenciales no se pueden prever a menos de una semana y dónde se van a localizar hasta un día antes ya que son «situaciones con mucha volatilidad». «Hay posibilidades, pero como todos los años», ha apuntado.

El patrón de lluvias está cambiando, ha explicado el delegado de la Aemet. Sigue el comportamiento detectado en los últimos años: valores similares, pero concentrados, lo que «no es bueno porque aumenta mucho la torrencialidad seguida de periodos de sequía».

Así, este año se concentraron en dos episodios: en la dana del 29 de octubre y en la primera mitad de marzo. Su distribución en la Comunitat Valenciana también es irregular, con déficit en Alicante y el litoral de Valencia y un superávit en Castellón e interior de Valencia.

La precipitación acumulada este verano ha sido 55.8 litros por metro cuadrado, que es un 7% inferior a la de la climatología de referencia (60). Estas lluvias se concentraron prácticamente en dos episodios en julio, donde llovió más del triple de lo habitual, y el resto del verano ha sido seco. Donde más ha llovido ha sido en la zona de Castellón y donde menos es en Alicante con menos de 5 litros por metro cuadrado, «es decir, nada».