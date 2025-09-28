Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle La peor parte se la llevará el litoral norte, donde se esperan acumulados de 140 litros en 12 horas | El fenómeno meteorológico llegará convertido en borrasca postropical y dejará una masa de aire cargada de humedad, favoreciendo la formación de estos fuertes chubascos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:17 | Actualizado 13:23h.

La provincia de Alicante vivirá de nuevo un octubre con lluvias muy fuertes e incluso torrenciales en algunos puntos. Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) alertan de un episodio de fuertes y persistentes precipitaciones debido a la llegada de los restos del huracán Gabrielle.

El fenómeno meteorológico no llegará como huracán, sino que tocará la península como una borrasca postropical que coincidirá con el «paso de una vaguada en altura y la llegada de una masa de aire subtropical cargada de humedad».

Esto provocará un episodio de lluvias y tormentas «localmente muy fuertes en nuestras comarcas», explica el laboratorio, quienes matizan que «en otoño es habitual que antiguos huracanes lleguen al continente europeo en forma de borrascas».

Climatología de la UA asegura que se trata de una situación «bastante compleja que habrá que vigilar, ya que las previsiones pueden variar bastante dependiendo de la evolución de Gabrielle». Por el momento el lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en el sur de la provincia por acumulados de 20 litros en una hora.

La peor parte se la llevará el litoral norte y el interior de Alicante, donde en una hora podrán caer hasta 40 litros por metro cuadrado, dejando acumulados en mediodía de hasta 140 litros. Eso sí, el laboratorio incide en que «esto puede cambiar» y desde la Aemet indican que existe «una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca», en relación a su evolución posterior al martes.

La propia Aemet ha emitido un aviso especial debido a esta alerta meteorológica. A pesar de que el exhuracán, convertido ya en borrasca, penetrará esta tarde de domingo por Galicia, serán las jornadas de lunes y martes las que dejarán lluvias más fuertes en la Comunitat.

«El seno de bajas presiones que quedará situado sobre el tercio sur peninsular, junto con las altas presiones al norte, darán lugar a un flujo húmedo del este sobre la fachada mediterránea que, unido a la humedad subtropical en niveles medios y a la inestabilidad asociada a la vaguada en altura que acompaña a la perturbación, podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur», explica la Aemet.

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes. «Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana» entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 mm, con intensidades torrenciales, avisa la propia Aemet.