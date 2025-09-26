Alicante limpia el barranco que va desde Santa Faz a la playa de la Albufereta para evitar inundaciones por lluvias torrenciales Continúan los trabajos en Aguamarga y Las Ovejas, a los que ahora se suma el de Juncaret-Orgegia | El desbrozamiento de este cauce facilitará la salida del agua al mar ante la posible llegada de fuertes chubascos

Al igual que en los barrancos de Las Ovejas y Aguamarga, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha las labores de limpieza y desbroce del barranco del Juncaret-Orgegia entre las inmediaciones del Casterío de la Santa Faz y la desembocadura en la playa de la Albufereta. Así, las brigadas municipales de la empresa Netial continúan despejando esta zona encauzada para facilitar la salida del agua al mar en el caso de lluvias torrenciales.

El concejal de Limpieza Viaria, Rafael Alemañ, ha recordado que «el nuevo contrato adjudicado a UTE Netial contempla la limpieza y desbroce de los tramos urbanos de los barrancos de la ciudad dos veces al año, antes de los periodos de lluvias torrenciales que en este momento se suelen concentrar a finales de septiembre y primeras semanas de octubre, además de en los días previos al inicio de la primavera».

En cuanto a los otros trabajos en el municipio, en el barranco de Las Ovejas los técnicos llevan trabajando en las últimas semanas y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha realizado una actuación estructural en el tramo siguiente a la depuradora del Rincón de León, para facilitar el acceso a los servicios municipales para su mantenimiento.

Según detallan fuentes municipales, la pasada semana los operarios retiraron las cañas acumuladas junto al disipador en la zona inundada y Alemañ ha confirmado que «también se van a retirar la base de rizoma que da soporte a estas cañas, dentro de los medios de que dispone el servicio municipal» y explica que dragar todo el cauce inundado y abierto al mar «requiere de una actuación que supera nuestras posibilidades y que necesita de la intervención de las administraciones estatales competentes».

En cuanto a Aguamarga, los trabajos preventivos del consistorio han procedido esta semana a eliminar las cañas y retirar lodos de los ojos de los puentes de la avendia de Elche, la antigua N-332 y del ferrocarril de Cercanías, así como el desbrozamiento del cauce a lo largo de unos 800 metros en los laterales de la Euipo y la fábrica de aluminio.

Se están retirando más de 500 m3 de material ampliando el galibo de los puentes en más de un metro y se ha abierto un canal hasta el mar para facilitar el desagüe puesto que una montaña de sedimentos bloquea la desembocadura del barranco.

Desde el Ayuntamiento se está pidiendo una actuación estructural por parte del servicio de Costas, de forma que los servicios municipales puedan acceder y realizar las labores de limpieza y mantenimiento también de esta parte final del cauce. Mientras tanto, se han adoptado soluciones para mejorar las condiciones de evacuación de las aguas en estas dos infraestructuras y permitir su salida al mar por un canal, ya que hasta el momento se producía por filtración habiéndose generado una zona empantanada.