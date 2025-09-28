Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Alertas para este lunes. Aemet

Estos son los municipios de Alicante en alerta por las tormentas del lunes

Emergencies emite un listado de las localidades que se verán más afectadas durante este episodio

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:55

Este lunes y martes se espera un fuerte episodio de lluvias en la provincia de Alicante. La entrada de octubre traerá «lluvias muy fuertes y persistentes» con acumulados de hasta 200 litros en estos días, según han detallado desde Emergències y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes la Aemet ha activado la alerta amarilla en toda la provincia de Alicante por tormentas y acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en el litoral norte de Alicante el aviso se ha elevado a naranja por 140 litros en 12 horas.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que realicen un seguimiento de todos los avisos que emita durante estos días el centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para poder activar sus protocolos pertinentes.

Emergències ha lanzado un listado de los municpios en riesgo medio y alto por la llegada de estas lluvias torrenciales y recomienda limpiar bajantes y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

RIESGO MEDIO

  • L'Alacantí: Agost, Sant Vicent del Raspeig

  • Vinalopó: Aspe, Monforte del Cid, La Romana, Villena, Crevillent, Beneixama, Salinas

  • Alcoià: Alcoi, Castalla

  • El Comtat: Beniarrés, Cocentaina, Gorga, L'Orxa

  • Marina Baixa: La Nucia

  • Marina Alta: L'Atzúbia, Beniarbeig, Benimarfull, Pedreguer, Teulada, La Vall d'Ebo, Xaló

  • Vega Baja: Algorfa, Algüeña, Benferri, Benijófar, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Redován, San Miguel de Salinas

RIESGO ALTO

  • L'Alacantí: Alacant, El Campello, Elx, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant.

  • Vinalopó: Elda, Monòver, Novelda, Petrer, El Pinós, Elx, Santa Pola

  • Alcoià: Ibi

  • Marina Baixa: L'Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, La Vila Joiosa.

  • Marina Alta: Altea, Dénia, Ondara, Els Poblets, El Verger, Xàbia.

  • Vega Baja: Albatera, Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Jacarilla, Orihuela, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, Santa Pola, Torrevieja.

