Primeras cancelaciones de clases por la alerta de lluvias en Alicante: la UPV cierra el campus de Alcoy este lunes La institución universitaria cierra sus tres campus por el episodio de lluvias que se espera

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:32

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta por lluvias al nivel naranja en el interior de la provincia. Se espera que este episodio de «fuertes lluvias», e incluso de carácter torrencial, dejen acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y de 140 litros en unas 12 horas.

Debido a la llegada de los restos del huracán Gabrielle, que llega al Mediterráneo convertido en una borrasca postropical, se espera un lunes pasado por agua y Emergencias ha activado la alerta en numerosos municipios de la provincia.

Las instituciones educativas ya han movido ficha y la primera en suspender las clases ha sido la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que ha decidido cerrar sus campus de Valencia, Gandía y Alcoy. Por lo tanto, según ha informado la universdiad no habrán clases este lunes 29 de septiembre debido a las previsiones meteorológicas.

Desde la UPV informan que se ha establecido la modalidad de teletrabajo para los servicios universitarios, mientras que los centros de trabajo están cerrados. La institución recomienda a su vez que aquellas actividades distintas a las clases que puedan realizarse online se hagan de esta manera.

Alcoy es uno de los municipios que se encuentra en riesgo alto debido a las lluvias muy fuertes que se esperan este lunes y que estarán vigentes, hasta al menos, el martes. Desde la Aemet han emitido un aviso especial para estos dos días de jornadas y Emergencias pide a los ayuntamientos que sigan este episodio y activen las medidas necesarias en el caso de que evoluciones desfavorablemente.

El episodio de lluvias

«El seno de bajas presiones que quedará situado sobre el tercio sur peninsular, junto con las altas presiones al norte, darán lugar a un flujo húmedo del este sobre la fachada mediterránea que, unido a la humedad subtropical en niveles medios y a la inestabilidad asociada a la vaguada en altura que acompaña a la perturbación, podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur», explica la Aemet.

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes. «Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana» entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 mm, con intensidades torrenciales, avisa la propia Aemet.