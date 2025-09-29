Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El temporal provoca retrasos de cuatro horas en los vuelos y trenes entre Alicante y Barcelona
Esperas en el aeropuerto de Alicante-Elche. SHOOTORI

El temporal provoca retrasos de cuatro horas en los vuelos y trenes entre Alicante y Barcelona

Los núcleos tormentosos en el este peninsular y el Mediterráneo afectan a las rutas habituales entre ambas ciudades

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:36

El episodio de alerta por lluvias que azota este lunes el este peninsular ha provocado también retrasos en trenes y vuelos entre las ciudades de Alicante y Barcelona. La formación de distintos núcleos tormentosos ha sido la causa de estas incidencias en el transporte aéreo y ferroviario.

Uno de los vuelos afectados es la ruta -compartida entre Vueling, Iberia y Qatar- entre el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, una salida desde la terminal provincial hacia la ciudad condal que ya cuenta con cuatro horas y cuarto de retraso.

Este vuelo tenía previsto despegar a las 16.15 horas de este lunes. Sin embargo, debido al episodio de lluvias y tormentas, el avión continúa todavía en tierra con el aviso de «retrasado». Desde Aena esperan que la salida de este trayecto pueda producirse a las 20.30 horas.

Retrasos en la salida del vuelo de Alicante a Barcelona. AENA

Otra de las salidas hacia Barcelona desde el aeropuerto de Alicante-Elche también cuenta con retrasos anunciados en el mostrador. El despegue previsto a las 17.40 horas de este lunes se ha visto demorado a las 18.14 horas.

Lo mismo sucede en el tercer despegue hacia la ciudad condal, previsto para la medianoche. El vuelo de las mismas compañías, previsto para las 20 horas, se ha visto demorado hasta las 00.00 horas según informa Aena.

Aviso de retraso en el Euromed entre Barcelona y Alicante. ADIF

Asimismo, los retrasos también se producen en la conexión ferroviaria entre Alicante y Barcelona, en concreto, en el Euromed procedente de la ciudad condal. «Retrasos por condiciones climatológicas adversas» entre la Comunitat y Cataluña, señala Adif en su aviso.

Más retrasos

El aeropuerto de Alicante-Elche también cuenta con otros retrasos en sus salidas durante este lunes. Entre los vuelos afectados están los despegues hacia Leeds, Ámsterdam, Belfast, Chisinau, Southend, Milán, Orán, Ostend-Bruges y Cluj Napoca.

En cuanto a llegadas, destacan los retrasos al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández desde Palma de Mallorca, Toulouse, Bolonia, Argel, Londres Gatwick, Aberdeen y Rzeszow durante la tarde de este lunes.

