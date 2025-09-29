La Aemet activa este lunes la alerta naranja en el interior y norte de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2 Se esperan importantes acumulados en doce horas | Los restos del huracán Gabrielle dejan a la provincia a las puertas «de una situación potencialmente peligrosa»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:20 | Actualizado 07:36h. Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por lluvias este lunes en el interio y el litoral norte de Alicante por lluvias «muy fuertes» y de carácter torrencial localmente. Se esperan importantes acumulados que llegarán a los 40 litros y pudiendo superar los 140 litros en 12 horas.

En cuanto al litoral sur de la provincia de Alicante, esta se mantiene en aviso amarillo, aunque podría cambiar conforme avance la situación. La llegada de los restos del huracán Gabrielle, convertida en una borrasca postropical, dejarán fuertes precipitaciones. La alerta estará vigente desde las 00.00 horas de este domingo a lunes y hasta las 23.59 horas de la jornada de mañana.

Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) explican que «estamos a las puertas de una situación potencialmente peligros aen el Mediterráneo». En las provincias de Valencia y Castellón los avisos son rojos, mientras que en las comarcas es naranja la más elevada, con acumulados que superarán «los 140 litros en 12 horas».

El laboratorio incide en que a pesar de que el aviso en el litoral sur es «amarillo, pero no descartamos cambios en los avisos». Los expertos de la UA mandan un mensaje de tranquilidad y aseguran que «no se esperan acumulados de la DANA de finales de octubre del pasado año», aunque sí que se prevén «algunas inundaciones en las comunidades del Mediterráneo».

En este sentido el laboratorio insiste en que «no hace falta que caiga tanta agua como el año pasado para que se produzcan daños importantes» y piden precaución para la ciudadanía y seguir los consejos de los organismos pertinentes.

Son varios los municipios que han cancelado las clases de cara a este lunes. Villena y Elda han comunicado la suspensión de la jornada lectiva este lunes, mientras que la UPV ha cerrado su campos en Alcoi, donde el consistorio también ha tomado medidas y ha reforzado los accesos a los colegios y ha cerrado parques y áreas deportivas al aire libre.

De cara al martes, la Aemet espera que siga el episodio de lluvias, aunque no alcanzará las cotas de este lunes. Por el momento la alerta se mantiene en nivel amarillo en todo Alicante, con acumulados superiores a 20 litros en una hora.