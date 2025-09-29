Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna El Ayuntamiento toma el pronóstico de la Aemet: «Las precipitaciones se pueden concentrar durante la madrugada en la ciudad»

Adrián Mazón Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

La ciudad de Alicante se prepara para una noche en preemergencia ante las posibles consecuencias de la lluvia. El Ayuntamiento sigue las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que avisan de que las precipitaciones «se pueden concentrar durante la madrugada».

Así, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y las consiguientes medidas del Plan de Acción Municipal.

De este modo, tras la reunión, el Ayuntamiento de Alicante ha ordenado el cierre de parques y jardines hasta las 8 horas de este martes ante la alerta naranja por lluvias decretada en toda la provincia por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana hasta las 12.00 del martes 30.

Asimismo, entre las 20 horas de este lunes y la noche del martes permanecerá abierto para las personas sin hogar el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS).

Con carácter preventivo, la Policía Local ha reforzado el servicio del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) también ha puesto en marcha su dispositivo especial.

Actividades suspendidas y recomendaciones

Todas las actividades en zonas susceptibles de inundación y el baño en las playas del término municipal quedan suspendidas hasta las 8 horas de este martes. El Ayuntamiento recomienda precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informado de la evolución meteorológica a través de canales oficiales y medios de comunicación.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las precipitaciones más intensas en el municipio se puedan registrar entre la una y las cinco de la madrugada del martes, con un acumulado que puede rondar los 45 litros por metro cuadrado. A partir de esa hora la probabilidad de lluvia baja considerablemente.

En cuanto al dispositivo de meteorología adversa del CAUS para personas sin hogar, se habilita el segundo gimnasio del centro para que los usuarios puedan pernoctar y se repartirán kits de aseso e higiene personal individualizados, así como cena, desayuno y comida.