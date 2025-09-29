Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla por las lluvias y tormentas
Lluvia en la ciudad de Alicante. TC

Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna

El Ayuntamiento toma el pronóstico de la Aemet: «Las precipitaciones se pueden concentrar durante la madrugada en la ciudad»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

La ciudad de Alicante se prepara para una noche en preemergencia ante las posibles consecuencias de la lluvia. El Ayuntamiento sigue las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que avisan de que las precipitaciones «se pueden concentrar durante la madrugada».

Así, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y las consiguientes medidas del Plan de Acción Municipal.

De este modo, tras la reunión, el Ayuntamiento de Alicante ha ordenado el cierre de parques y jardines hasta las 8 horas de este martes ante la alerta naranja por lluvias decretada en toda la provincia por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana hasta las 12.00 del martes 30.

Asimismo, entre las 20 horas de este lunes y la noche del martes permanecerá abierto para las personas sin hogar el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS).

Con carácter preventivo, la Policía Local ha reforzado el servicio del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) también ha puesto en marcha su dispositivo especial.

Actividades suspendidas y recomendaciones

Todas las actividades en zonas susceptibles de inundación y el baño en las playas del término municipal quedan suspendidas hasta las 8 horas de este martes. El Ayuntamiento recomienda precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informado de la evolución meteorológica a través de canales oficiales y medios de comunicación.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las precipitaciones más intensas en el municipio se puedan registrar entre la una y las cinco de la madrugada del martes, con un acumulado que puede rondar los 45 litros por metro cuadrado. A partir de esa hora la probabilidad de lluvia baja considerablemente.

En cuanto al dispositivo de meteorología adversa del CAUS para personas sin hogar, se habilita el segundo gimnasio del centro para que los usuarios puedan pernoctar y se repartirán kits de aseso e higiene personal individualizados, así como cena, desayuno y comida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 Casi una decena de municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
  3. 3 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  4. 4 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  5. 5 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  6. 6 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  7. 7 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  8. 8 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  9. 9 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  10. 10 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna

Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna