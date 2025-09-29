Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas

Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Nubes sobre la ciudad de Alicante. AM

La Aemet mantiene los avisos hasta el mediodía por acumulados de hasta 100 mm en doce horas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:15

La provincia de Alicante continúa en alerta por las lluvias y tormentas que está dejando a su paso la borrasca ex-Gabrielle. Es desde la tarde de este lunes cuando se están registrando más episodios de precipitaciones en la región.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos de riesgo medio (naranja) y bajo (amarillo) en las distintas comarcas de la provincia de Alicante.

El organismo estatal hace hincapié en el litoral sur de la provincia de Alicante, donde ha decretado el aviso naranja, debido a acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en solo doce horas.

En este sentido, el aviso naranja de la Aemet en la provincia de Alicante se distribuye en las comarcas de la Marina Alta, la Vega Baja y el Bajo Vinalopó al completo.

Además, son varios los municipios de la Marina Baixa, L'Alacantí, El Comtat y el Medio Vinalopó que continuarán durante este martes en alerta naranja.

El resto de la provincia de Alicante, con las comarcas de L'Alcoià y el Alto Vinalopó al completo, estarán en aviso amarillo por las lluvias y tormentas.

Aviso naranja en la provincia de Alicante

  • Marina Alta: Dénia, Calp, Xàbia, Benissa, Teulada, Pego, Ondara, Pedreguer, Gata de Gorgos, El Verger, Els Poblets, Orba, Parcent, Murla, Benigembla, Castell de Castells, Llíber, Alcalalí, Senija, Vall de Laguar, L'Altzúbia

  • Marina Baixa: Benidorm, La Vila Joiosa, Altea, Alfàs del Pi, Polop, Callosa d'en Sarrià, Guadalest, Finestrat, Relleu, Sella, Confrides, Beniardà, Benifato, Bolulla, Tàrbena

  • El Comtat: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, L'Alqueria d'Asnar,

  • L'Alacantí: Alicante, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, El Campello, Agost, Busot, Aigües

  • Bajo Vinalopó: Elche, Crevillent, Santa Pola

  • Medio Vinalopó: Novelda, Monforte del Cid, Aspe

  • Vega Baja: Orihuela, Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales, Almoradí, Callosa de Segura, Dolores, Catral, Cox, Granja de Rocamora, Rafal, Redován, Benejúzar, Algorfa, Jacarilla, San Fulgencio, Benijófar, Formentera del Segura, Bigastro, San Isidro, Pilar de la Horadada

Alerta amarilla en la provincia de Alicante

  • L'Alacantí: Xixona, Torremaçanes

  • Alto Vinalopó: Villena, Biar, Sax, Camp de Mirra, Beneixama, Cañada

  • Medio Vinalopó: Elda, Petrer, Pinoso, Algueña, Monóvar, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Romana

