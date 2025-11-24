Desmantelan un 'supermercado de la droga' en San Vicente: dos pisos usados para vender y guardar estupefacientes con tres detenidos La Policía Nacional ha incautado 31 gramos de cocaína, 150 gramos de hachís, pastillas de éxtasis, 250 euros en efectivo y una balanza de precisión

Adrián Mazón Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha desarticulado en San Vicente del Raspeig un punto de venta de droga al menudeo que operaba como un auténtico 'supermercado' distribuido entre dos viviendas del municipio.

La operación se ha saldado con la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres de 55, 51 y 19 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación comenzó tras recibir una información ciudadana que alertaba del constante trasiego de personas en un domicilio del municipio.

Los vecinos habían observado entradas y salidas continuas de compradores que, según indicaban, acudían a adquirir pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes.

Con estas pistas iniciales, los agentes realizaron vigilancias discretas y seguimientos que confirmaron las sospechas. La pareja vivía en la vivienda y con ayuda de una tercera persona distribuían la droga en las inmediaciones del domicilio.

Además, durante la investigación, los agentes de la Policía Nacional realizaron varias vigilancias y seguimientos. De este modo comprobaron que el punto de venta principal de la droga se encontraba en el domicilio de los investigados.

Desde esa vivienda se distribuían cocaína, hachís y pastillas de éxtasis. Asimismo, los agentes de la Policía Nacional descubrieron que los implicados utilizaban una segunda vivienda como almacén para guardar la droga y preparar las dosis.

Detención y cantidades intervenidas

Una vez reunidas las pruebas, los investigadores solicitaron al juzgado las órdenes de entrada y registro. El operativo se desplegó simultáneamente en ambos domicilios, donde fueron arrestados los tres implicados.

En los registros se incautaron 31 gramos de cocaína, 150 gramos de hachís, pastillas de éxtasis, 250 euros en efectivo y una balanza de precisión, herramienta habitual en el fraccionamiento de dosis para la venta directa.

Tras la práctica de las diligencias, los tres detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de San Vicente del Raspeig.