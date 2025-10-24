La Policía Nacional desmantela en Dénia una asociación de fumadores usada como tapadera para vender marihuana y hachís El total son cinco personas las arrestadas, quedando pendiente la detención del presidente de la asociación, quien se encontraba fuera del país en el momento del registro | Suministraban la sustancia indiscriminadamente, tanto para consumir dentro como fuera

La Policía Nacional ha vuelto a actuar contra una asociación cannábica en Dénia. Se trata de la cuarta asociación clausurada por la venta de drogas en lo que va de año. Durante la operación los agentes han detenido a cinco personas de edades comprendidas entre los 23 y 42 años, incluido el secretario y el tesorero de la asociación. Queda pendiente el arresto del presidente de la misma, quien se encontraba fuera del país en el momento de la operativa policial.

La investigación arrancó tras tener conocimiento el cuerpo de seguridad de la existencia de esta asociación, desde donde se podría estar suministrando droga de modo delictivo y de manera reiterada en el tiempo. Según detallan fuentes policiales, las primeras averiguaciones se centraron en comprobar la titularidad del local y de los responsables del mismo, así como los permisos correspondientes. Los agentes pudieron saber que esta se había creado como «una asociación de fumadores».

Por otro lado, la policía llevó a cabo vigilancias en las inmediaciones del local para conocer el flujo de personas que accedía al local y si se trataba de socios o meros compradores de la sustancia para sacarla de la asociación. Pudieron corroborar que se trataba de un local donde era habitual la entrada y salida de individuos jóvenes.

Las posteriores gestiones de investigación se prolongaron en el tiempo, desde el mes de febrero hasta principios de septiembre, revelando que no solo se comercializaba marihuana, sustancia que estaba permitida para su consumo dentro del local, sino que existían sospechas de que se comercializase hachís.

En cuanto a los responsables del ilícito negocio, junto al presidente, secretario y tesorero de la asociación creada, se identificó a otros tres individuos que pasaban largos periodos de tiempo en su interior e inmediaciones, realizando labores de «vigilancia» para advertir la presencia policial. Una vez reunidas todas las pruebas se llevó a cabo la entrada y registro del local tras ser autorizada por mandamiento judicial.

Como consecuencia del registro practicado se incautaron 418,23 gramos de marihuana, 38 gramos de hachís y 23 cigarros tipo «porro» y 155 euros en efectivo y se detuvieron a cinco de las seis personas investigadas, secretario y tesorero incluidos, quedando aún pendiente el arresto del presidente de la asociación al encontrarse fuera del país en el momento de la intervención.

Así se les acusa a los cinco detenidos de los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Se trata de la cuarta operación policial contra este tipo de negocios en Dénia en lo que va de año.